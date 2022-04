TEPJF valida registro de Marina Vitela como precandidata de Morena a gubernatura de Durango

México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el registro de Alma Marina Vitela Rodríguez como precandidata de Morena a la gubernatura de Durango, al confirmar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEED).

Mediante un comunicado publicado el 20 de abril de 2022, el TEPJF dio a conocer que por unanimidad de votos de los presentes se confirmó el registro de Marina Vitela como precandidata única de Morena al gobierno de Durango, esto derivado de la impugnación promovida por el aspirante José Ramón Enríquez Herrera contra la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

"En el proyecto se propone confirmar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango, esto es,, el registro de Marina Vitela", explicó el magistrado presidente Reyes Rodríguez durante la sesión.

Leer más: Morena propone "AMLITIO" o "LITIOMEX" para nombrar organismo que administrará litio de México

El TEPJF consideró que el acto impugnado por Ramón Enríquez "se consumó de manera irreparable" debido a que "el periodo de precampaña había concluido".

Inconforme con la decisión del Tribunal de Durango de avalar a Vitela como precandidata única de Morena, Enríquez Herrera presentó un juicio de la ciudadanía alegando que se cometieron "diversos vicios durante el proceso interno" del partido para la selección de la candidatura, por lo que solicitó que se revoque la designación y le sea otorgado a él el registro como candidato.

Leer más: Diputada del PAN Mariana Gómez del Campo denunciará a AMLO y Morena por tacharla de "traidora a la patria"

Sin embargo, al confirmar la resolución del Tribunal local, el presidente del TEPJF consideró que "la sentencia sí fue exhaustiva", que "fue correcto no admitir las pruebas supervenientes", porque el aspirante no expuso en tiempo y forma las causas y que "la resolución impugnada no es incongruente".

Así mismo, expusieron que la sentencia del Tribunal local está "debidamente fundada y motivada", ya que la responsable sí analizó las constancias señaladas en el expediente y expuso las razones que sustentan la designación, además de que la sentencia "sí cumplió con el mandato de paridad", ya que Morena cumplió con las reglas paritarias en este proceso electoral y no es "jurídicamente viable" interpretar tal principio para retirar la candidatura a una mujer.