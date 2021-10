¿Tan poquito? Investigación del INE contra Pío López Obrador podría tardar 5 años o más

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene hasta 5 años para resolver el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador. Aunque lo más conveniente, para ambas partes, es que este "se resuelva cuanto antes", de acuerdo a lo referido por el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Hace poco más de un año, en el programa del periodista Carlos Loret de Mola en la plataforma Latinus, se revelaron videos del familiar del titular del Poder Ejecutivo Federal donde se le veía recibiendo sobres con dinero de parte del ex coordinador de Protección Civil, David León.

Entrevistado por Milenio, Rivera señaló que la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de que el INE continúe investigando el caso de Pío López Obrador, "ayuda a quitar los obstáculos" con los que se han enfrentado durante el último año.

"“Hay un límite máximo de investigación de este tipo de casos de cinco años pero podría ampliarse si hay nuevos hechos, ese plazo máximo no tiene que agotarse, a las autoridades les conviene que cuanto antes se resuelva este caso, y a las propias personas denunciadas puede convenirles aportar toda la información que tengan para que la investigación llegue a una conclusión que puede ser que conduzca a alguna sanción, a la absolución o simplemente a que no hay elementos de prueba y que el caso tuviera que cerrarse", precisó.

El consejero remarcó que el caso de Pío se trata de una indagatoria compleja, ya que el fallo del TEPJF indica que el INE tiene que aclarar si el dinero que David León le entregó al pariente del presidente López Obrador no llegó solamente a las arcas del partido Morena, sino que también debe constatar si este fue utilizado en la campaña presidencial de 2018 del ex jefe de Gobierno del antiguo Distrito Federal o, bien, cualquier otro candidato del partido guinda.

No obstante, el presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que ello puede generar nuevas líneas de investigación.

Las pesquisas sobre el caso de Pío López Obrador están a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por lo que si al terminar la investigación esta comprueba que hubo algún delito en las acciones del hermano del máximo mandatario, las sanciones por ingresos no declarados implican una multa económica por la cantidad involucrada o hasta el doble de la misma si el ente proveedor está dentro de los que se consideran prohibidos, aclaró el consejero Jaime Rivera.

“Este tipo de investigaciones son complejas y hay que dares el tiempo necesario, pero el INE no va a dejar de investigar mientras haya indicios, aunque sea solo una hipótesis a partir de indicios que como son de dominio público tienen algún valor, no como prueba plena pero sí suficiente para buscar más información”, indicó.

El funcionario pidió no adelantar juicios o conclusiones a la par que enfatizaba que la autoridad electoral no dejará de investigar en tanto existan indicios, a pesar de que se trate de información de dominio público, ya que aunque no se trata de una prueba plena, si es suficiente para seguir en la búsqueda de mayor información.