Tatiana Clouthier confiesa: "es un reto enorme" su llegada a la Secretaría de Economía

Ciudad de México.- Al asegurar que cuenta con el perfil para ocupar la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados dijo que es "un reto enorme" la designación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero aseguró que por el momento permanecerá como legisladora y esperará los tiempos para cumplir con este encargo.

Sostuvo que le será de gran ayuda provenir de una familia cuyo padre fue un hombre de negocios con un sentido social, que es parte de lo que busca generar esta administración, además de que expresó que "mi encargo al frente de la Secretaría de Economía es muy claro: más y mejores empresas para generar buenos empleos para las y los mexicanos".

Estoy lista para servir a Nuevo León y a México desde el espacio que pronto he de ocupar; tengo claro que los tiempos apremiantes en que vivimos requieren de puentes y de mucha escucha. El objetivo de este encargo es muy claro: más y mejores empresas, para generar mejores empleos para todos en este querido México, sostuvo la diputada federal.

Agregó: “La mejor manera de actuar será creando las condiciones para un diálogo abierto sobre nuestros retos y las posibles medidas que la economía mexicana requiere hoy en día, repito, con estas circunstancias tan especiales” (Advierte Manuel Clouthier a su hermana Tatiana: "Los riesgos que se le suba el poder y se haga chaira").

La diputada Clouthier puntualizó que primero es necesario esperar los tiempos para que la secretaria Graciela Márquez sea designada dentro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); y luego dar el paso a solicitar su licencia y llamar al suplente (Tatiana Clouthier será la nueva secretaria de Economía; Graciela Márquez irá al Inegi).

Adicionalmente debo decir que nos hemos puesto ya en contacto la secretaria Márquez y yo, y hemos planeado esta transición para atender los pendientes que restan en la dependencia y que no se detenga nada de lo que ya está en tránsito, explicó. Destacó que durante los últimos 25 años ha sido servidora pública por 12, tanto a nivel municipal como estatal, y ha sido representante popular en dos ocasiones.

También ha colaborado con la sociedad civil defendiendo la importancia de la participación ciudadana, rendición de cuentas, y algunos de los temas políticos como las candidaturas independientes, así como la reelección de legisladores y alcaldes, agregó.

He trabajado también con la iniciativa privada; conozco sus necesidades y sus demandas. En donde he desempeñado cargos, he mostrado mi capacidad para dialogar y construir soluciones de manera conjunta; soy alguien que ha estado siempre orientada a los resultados, dijo ante los cuestionamientos de su perfil para asumir el cargo.