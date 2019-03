Tatiana Clouthier revela que quisieron envenenar a AMLO; él responde

México.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, durante su conferencia de prensa matutina que encabeza en Palacio Nacional, tener extrema confianza a los cocineros de restaurantes y fondas de México.

Esto debido a que el pasado domingo [ayer] fue dado a conocer que Tatiana Clouthier reveló que supuestamente querían envenenar a Andrés Manuel López Obrador cuando el ahora presidente de la República era candidato a la presidencia por la coalición "Juntos Haremos Historia".

Además se habló, según una publicación de El Universal, de una supuesta conversación entre la diputada federal y Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO en la cual la escritora mexicana dijo que para que su esposo estuviera protegido en todo momento, colocaba amuletos de protección en su saco.

Andrés Manuel López Obrador dijo no tener ningún informe sobre ese asunto, (supuesta intención de enmendarlo) "es hasta ahora que me estoy enterando. Y no hay preocupación, por eso voy a restaurantes a fondas donde me atienden muy bien, me atienden los chefs".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

Sin operativo especial respecto a lo que come

Asimismo el político tabasqueño detalló que no existe un operativo especial para que estén pendientes de qué come, porque a su consideración, los locales de comida en México son de primera.

“Les puedo presumir que no solo se come bien, de manera suculenta y es barato, comida buena, bien guisada”, comentó López Obrador.