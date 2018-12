Tatiana Clouthier tiene derecho a disentir, afirma AMLO

Tatiana Clouthier criticó, el pasado miércoles, el modelo de la Guardia Nacional que fue presentado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

Tras las criticas de la ex coordinadora de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador de qué la Guardia Nacional nunca fue puesta a consulta ciudadana, el Ejecutivo Mexicano afirmó que ella (Tatiana Clouthier) y todos tiene derechos a disentir.

"En la derecha, en el fascismo, no hay discrepancias, no hay pluralidad es una sola voz, es un pensamiento único; pero nosotros buscamos la democracia. Entonces, somos libres, garantizar el derecho a disentir, garantizar las libertades, que todos opinen, somos muy respetuosos de eso", dijo en rueda de prensa.

Tatiana Clouthier. Foto: Reforma

Además aseguró que él no le da instrucciones a nadie "no le digo ‘no hables’. Nunca lo he hecho con nadie; ni con dirigentes cercanos, amigos, servidores públicos y tampoco con periodistas. A nadie le he dicho ‘oye, escribe defendiéndonos’ o ‘escribe en contra de un adversario’. No".

Entonces, lo de Tatiana, está en todo derecho de manifestarse y la queremos mucho, finalizó.

EL DEBATE publicó el pasado jueves que Tatiana Clouthier criticó duramente la pretensión del Gobierno de crear la Guardia Nacional, con elementos y mando militar, pues afirmó que eso no se ofreció en campaña ni fue por lo que votaron los mexicanos.

"Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales, pero ahora promueven la estrategia de paz con el Ejército cuando los números muestran lo contrario",

"Y me quedo con el último punto: ¿por qué quitarle los contrapesos a la Guardia Nacional o al Ejecutivo quitando o eliminando el artículo 76 y el 78 constitucional o una redacción inclusive distinta, en donde quisiéramos dejar todo el poder en un hombre o en una persona? Eso es totalmente antidemocrático y es en contra de lo que votamos los mexicanos este pasado primero de julio", afirmó.