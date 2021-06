Te deseo pronta recuperación para poderte llevar a la cárcel: Noroña a Felipe Calderón por contagio de covid

México.- El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, envió un mensaje al expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, deseando tenga una pronta recuperación, luego de anunciar que dio positivo a la Covid-19.

Sin embargo, Fernández Noroña indicó que sólo quería que Calderón se recuperara de la enfermedad respiratoria para así poder meterlo a la cárcel.

Así lo expuso el diputado al citar la publicación de Felipe Calderón en Twitter donde anunciaba haber dado el positivo a coronavirus SARS-CoV-2, asegurando que presentaba síntomas leves de la enfermedad respiratoria.

Te deseo pronta recuperación. Francamente quiero que sanes para poderte llevar a la cárcel Tomandante Borolas alias Felipe Calderón”, escribió Noroña.

Sin embargo, en su publicación, Fernández Noroña fue cuestionado sobre el tiempo que ha tomado para el diputado realizar tal acción, luego de más de cerca de tres años en el poder legislativo.

Calderón da positivo a coronavirus

El expresidente de México Felipe Calderón informó este martes que dio positivo en covid-19, y avisó que se mantendrá aislado y en reposo hasta que se recupere de la enfermedad.

En un mensaje a través de Twitter, Calderón, de 58 años, informó de su contagio al tiempo que lamentó no poder acompañar a varios candidatos a sus cierres de campaña este miércoles.

"Les comparto que me hice una prueba covid y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña", escribió el exmandatario.

Además, en el mismo mensaje llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al sufragio: "Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo".

Apenas el pasado viernes, Calderón llamó a sus seguidores a votar el próximo 6 de junio a la coalición Va por México frente al proyecto del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para elegir "democracia" en lugar de "dictadura".