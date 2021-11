"Te queríamos aquí no en un altar”; recuerdan a víctimas de feminicidio en México

México.- “Encendemos una luz de esperanza en tu memoria hasta alcanzar tu justicia”, con estas palabras, el grupo Tu nombre, una cicatriz en el México Feminicida, a través de su cuenta de Facebook, recuerda y no permite que se olviden los casos de mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida, y por quienes sus madres y familias siguen en pie de lucha por lograr justicia.

En el marco del Día de Muertos, la intención de visibilizar que esta violencia contra las mujeres no cesa, explicó Sandra Soto, administradora de la página y hermana de una víctima, pues la forma en que las autoridades registran la incidencia de feminicidios no es precisa ni homologada, lo que dificulta conocer el comportamiento real de ese delito y su cifra de víctimas.

La niña de mamá

“Me parte el alma tener que ver tu foto en un altar y es que no son suficientes las velas para encenderles la luz a todas y que les alumbre el camino para que este Día de Muertos vuelvan sus almas a visitarnos, no alcanza el cempasúchil para adornarlas a todas” #NosfaltanMuchas #BastaalFeminicidio, publicó Sandra Soto, hermana de Serymar Soto Azúa, víctima de feminicidio.

En Torreón, Coahuila, el 28 de enero del 2017, después de una pelea, el prometido de Serymar la impactó con su vehículo ocasionándole una fractura de cráneo muy severa y policontusiones graves en todo el cuerpo. Serymar estuvo viviendo conectada a una máquina para respirar una semana, clínicamente la desconectaron el 4 de febrero del 2017.

“Cuando Serymar decidió terminar con ese ciclo de violencia, él utilizó su vehículo como arma para arrancarle la vida. Sentencia ratificada por un tribunal, pues está condenado a pasar 46 años con 3 meses en prisión.

No fue suicidio

“No, no fue suicidio, Diana no se quitó la vida aunque las autoridades queretanas insistan en darle carpetazo”, en el caso de Diana Laura Corona Zapatero, joven de apenas 20 años de edad, cuyo cuerpo apareció colgado de un árbol, el 12 de septiembre de 2021, en la comunidad de la Estancia, en San Juan del Río, Querétaro.

Pese a que no hubo pisadas de sus tenis; el calzado se encontró, pero estaba limpio, pese a que la noche anterior había llovido. Diana tenía un dedo de la mano fracturado, no presentó rasguños o raspaduras que se le hubieran hecho al trepar el árbol y tampoco había una piedra, banco o superficie que le hubiera servido para suicidarse. Su cuerpo estaba colgado de un cable de acero. “Ya no le mueva, su hija se suicidó”, es lo que la Fiscalía General del Estado explicó a la familia de Diana”.

En cuanto el padre de Diana acudió a reconocer el cuerpo, no le permitieron verlo, solo le mostraron una fotografía y le dijeron que tenía que firmar un documento donde aceptaba que su hija se suicidó. Él no sabe leer ni escribir, por ello iba acompañado de su hija a la cual no le permitieron entrar. Las autoridades no le leyeron ni le explicaron el documento, únicamente le solicitaron firmar.

“Deberías estar viva”

Lidia Andree Beltrán Félix tenía 18 años, fue asesinada en Culiacán, Sinaloa, el 2 de julio del 2020. Cuatro de sus amigas entraron a su casa, se la llevaron por la fuerza y de ahí la reportaron como desaparecida, al día siguiente fue hallada sin vida. Dos de ellas ya fueron detenidas, pero las otras dos están prófugas, relató Sandra Soto.

Otro de los casos más sonados en los medios de comunicación es el de Fátima Quintana Gutiérrez, quien a sus 12 años, fue asesinada por sus vecinos, en febrero del 2015. Tres sujetos la privaron de su libertad cuando regresaba de la escuela, a unos metros de su casa. Fátima fue golpeada, torturada y violada. La incanzable lucha de su madre, Lorena Gutiérrez, logró que los asesinos estén en la cárcel y condenados.

“Nunca será justo que no estés, deberías estar viva, seguir estudiando, como tanto te gustaba recitar poesías y dar tanto amor a quienes te aman. Te queríamos aquí no en un altar”. Expresó su madre en esta publicación dedicada a su recuerdo. Puede conocer todas las historias en la siguiente dirección: shorturl.at/axS18.

Los Datos

Incremento

En los primeros cinco meses de 2021, los feminicidios se han incrementado un 7.1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que reportó la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. De enero a mayo, 423 mujeres han sido asesinadas por razón de su género.

Ciudades

De los 423 asesinatos de mujeres, el 57.4 por ciento de los casos se concentra en ocho entidades: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas. Y un 8 por ciento de ellos ha tenido lugar en solo cinco ciudades (Culiacán, Tijuana, Juárez, Guadalajara y Monterrey).