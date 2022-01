"Te responderé", Brozo lanza misterio mensaje a AMLO; ¿amenaza?

México.- El payaso "Brozo" se dio por enterado de las declaraciones que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes en su conferencia matutina de Palacio Nacional sobre su persona.

Este lunes, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que el alter ego de Víctor Trujillo "no era así" antes, enfatizando que previamente el crítico era más inteligente al momento de realizar su trabajo como periodista, ello tras que la semana pasada se publicara un reportaje en Latinus donde se da cuenta de la vida de lujos que tiene el hijo del mandatario federal en Estados Unidos.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Brozo dio a conocer que el próximo viernes responderá en su programa "Tenebrozo" a los dichos expresados este día por parte del presidente López Obrador.

Leer más: Brozo no era así cuando lo conocí: reprocha AMLO por reportaje sobre vida de lujo de su hijo

"Mensaje recibido @lopezobrador_ Con mucho gusto te responderé el viernes por #TeneBrozo", refirió el crítico del gobierno de la Cuarta Transformación.

Brozo le responde a AMLO/Fuente: Twitter @brozoxmiswebs

AMLO se lanza contra Brozo

En su "mañanera" de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Brozo, después de que la semana pasada, el conductor junto al periodista Carlos Loret de Mola revelaran un reportaje sobre la vida llena de lujos de José Ramón López Beltrán.

"Pero este señor Loret de Mola, que es un mercenario, hizo un escándalo, porque cree que somos iguales. No. Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder (...) fue capaz de participar en un montaje de televisión, de una señora francesa. Era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón. Son de ese equipo. Fue capaz de inventar cuando lo del terremoto lo de la niña Frida Sofía (...) el invento en contubernio con malos funcionarios (...) más Brozo que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí", señaló el jefe de Estado en su acto público.

Fue en ese momento cuando López Obrador recordó que en tiempos pasados Brozo le había avisado cuando se dio a conocer la controversia de su cercano René Bejarano, enfatizando que el periodista únicamente cumplió con su trabajo, ya que la orden de exhibir el video venía de altos cargos de Televisa.

Leer más: Critican a AMLO por defender vida de lujos de su hijo José Ramón en Houston

"Brozo tenía preparación, me acuerdo que cuando estaba en Televisa, tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes, cuando iban a dar a conocer, lo del maestro Bejarano con Ahumada, yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa. Una tarjeta, 'mañana va a caer una bomba'...y pues él tuvo que cumplir porque eso se armó arriba, por eso no hay que generalizar", refirió.