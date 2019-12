Tello pide a AMLO aclarar reuniones de Gobernadores incumplidos

Zacatecas.-Luego de la exhibición de Gobernadores incumplidos en reuniones de seguridad, el Mandatario de Zacatecas, Alejandro Tello, pedirá al Presidente Andrés Manuel López Obrador que aclare a qué tipo de reuniones se refiere.

La explicación que planteará el Gobernador priista será en el marco de la reunión de todos sus homólogos con el Primer Mandatario, a las 8:00 horas del próximo 18 de diciembre, para delinear los presupuestos de seguridad para el 2020.

Tello indicó que existen diferencias entre las mesas de paz, las cuales se realizan diariamente para entregar reportes sobre delitos, y los grupos de coordinación donde se analizan operativos, información delicada e inteligencia policiaca con Ejército y Guardia Nacional.

"Los Gobernadores queremos que realmente se nos aclare, porque yo asisto a todos los grupos de coordinación, ya no aparecí en cero, aparecí en treinta y pico. Siempre, cada lunes, estoy en el grupo de coordinación", dijo a periodistas.

"Hay que diferenciar muy claro qué es el grupo de coordinación y qué son la mesa de paz, que no es más que solo un parte, un concentrado que se hace en seis regiones. Si el estar presente en las mesas de paz le trae la solución a este País, ahí estaré, y no a las ocho, desde las cinco de la mañana".

Pese a la existencia de esta figura (mesas de paz) que obliga a las autoridades dar reportes diarios, en México el 2019 cerrará con similitudes de violencia respecto al 2018, añadió en entrevista.

"De ahí vengo, del grupo de coordinación, hoy lo hicimos en jueves, y no es como quisiéramos, viene un cierre de año 2019 muy similar al 2018 en el tema de homicidios, vamos a estar abajo un 4.8 o 5 por ciento, pero eso no es consuelo.

Si la asistencia de su servidor trae como consecuencia que esto va a terminar como quisieran dejarlo ver algunos políticos improvisados, pues claro que voy estar ahí en todo momento y diariamente".

Este mismo martes, su homólogo de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, ironizó con estar entre los tres más incumplidos en todo el País en estas reuniones con referentes federales.

"Es falsa esa información, porque aparecen que tres veces he ido, no pues no he ido a ni una, falsos los datos. No he estado ni iré, ya se lo he dicho públicamente y se lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones", respondió a medios locales.

Esta mañana, el Secretario Alfonso Durazo también posicionó a Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Carlso Aysa González, de Campeche, como los que menos asisten a las reuniones de seguridad.