"Temo por la vida de mi familia": diputado del PRI denuncia amenazas por votar a favor de reforma eléctrica

Por su parte, la diputada priista Paloma Sánchez se sumó a la postura de "Alito" Moreno y no dudó en lanzar un contundente mensaje contra Daysa y su ascendencia: "Carlos Miguel Aysa Damas eres UN TRAIDOR como tu padre", escribió desde Twitter.

"Que quede claro: El voto del Grupo Parlamentario del PRI será EN CONTRA. Morena no va a lograr vencer a la oposición, nos debemos a los ciudadanos y a ellos responderemos, cueste lo que cueste. ¡SU REFORMA NO VA A PASAR!", dijo tras llamar "traidor" al diputado del PRI.

El dirigente priista reiteró que el voto de la bancada del PRI será en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que los legisladores de Morena no lograrán vencer a la oposición.

"A todos los vendepatrias que me han ofendido y amenazado por teléfono, les recuerdo que antes de ser político soy un hombre de grandes principios morales, algo que todos ustedes desconocen ¡Viva México! ¡Viva el presidente de México!", dijo en respuesta a las amenazas.

"Una embajada por un voto ¿Qué conveniente no papanatas? Quedarás marcado como el cerdo que eres", "Miserable traidor caquista", dicen algunos de los insultos que recibió Carlos Aysa en redes sociales.

" Es muy triste ver que la oposición ha ocasionado una división tan profunda entre los ciudadanos , en este país no hay enemigos, hay gente con una mente y visión privilegiadas como el Lic. López Obrador, los que buscamos el beneficio del país (...) Y después está la masa ignorante que solo defiende los intereses creados", expuso.

El legislador también dijo sentirse triste por la división que la oposición ha provocado entre la población de México, y añadió que "no hay enemigos" en el país, sin que hay quienes buscan "el beneficio" y tiene una "mente y visión privilegiada" como el presidente López Obrador.

