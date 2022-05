"Ten mucho cuidado cuando salgas": Lilly Téllez amenaza al periodista Vicente Serrano

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, lanzó una amenaza contra el periodista Vicente Serrano tras el conflicto que tuvo con el actor Héctor Suárez, por lo que le advirtió que tenga "mucho cuidado cuando salga".

Durante su participación en el programa Atypical Te Ve, Lilly Téllez llamó "llorón" y "alma herida" a Vicente Serrano, quien dirige el canal de YouTube Sin Censura, por haber denunciado la agresión a manos de Héctor Suárez, quien le rompió sus lentes y lo llamó "periodista domesticado".

La panista aseveró que Serrano no es un periodista, sino un "empleado" de la 4T que incluso cuenta con guardaespaldas, por lo que le advirtió que tenga cuidado al salir a la calle y por si llega a topársela algún día.

"Vicente, sabemos muy bien quién eres, sabemos que no eres un periodista (...) Ten mucho cuidado cuando salgas, porque los ciudadanos de bien no se van a dejar intimidar por ti ni por tus guardaespaldas (...) Deja de llorar, y si un día nos vemos pues ten cuidado, porque aquí como me ves mujer, yo tengo más pantalones que tú", advirtió la legisladora.

Así mismo, Lilly Téllez felicitó al actor Héctor Suárez por "no dejarse intimidar" por Vicente Serrano y sus "guaruras", así como los funcionarios de la 4T que salieron en defensa del periodista.

"Muy bien, Pelón Gomís, no te dejaste intimidar ante Vicente Serrano y sus guaruras. No te dejaste intimidar ante la CNDH, que abusó de su poder... No te dejaste intimidar por toda la fuerza del Estado que echaron contra ti desde Palacio Nacional", dijo le legisladora.

En otra publicación, la panista le reprochó al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, haberle dado más importancia a la agresión contra Serrano, "su empleado", que a los recientes asesinatos de tres periodistas en México.

"Merecieron más atención los lentes quebrados de su empleado Vicente Serrano, que los últimos tres periodistas asesinados. Gobierno de léperos", declaró la legisladora de Sonora.

Vicente Serrano responde a Lilly Téllez

Fue hasta este martes 10 de mayo que el youtuber Vicente Serrano respondió a Lilly Téllez por proferir las amenazas en su contra. Citando las palabras de la panista, el periodista le espetó que deberían darle "vergüenza" sus declaraciones.

"Senadora #LillyTellez de @AccionNacional, me doy por enterado de sus amenazas. Vergüenza debería de darle, legisladora ¿Qué yo tenga mucho cuidado cuando salga? Transmito desde la calle “colega” ¿Qué si me la topo debo tener cuidado porque usted tiene más pantalones? Válgame Dios", respondió Serrano a Téllez.

Vicente Serrano respondió así a la amenaza de Lilly Téllez. Foto: Twitter

De acuerdo con el comunicador, la agresión por parte de Héctor Suárez tuvo lugar el pasado 4 de mayo dentro de un restaurante ubicado en la plaza Artz Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

En una serie de tuits, acusó al actor de haberlo atacado físicamente quebrándole los lentes en la cara tras haberlo llamado "periodista domesticado".

"Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomis en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara", denunció Serrano.

Por su parte, "Pelón Gomís" respondió acusando al periodista de hacerse "la víctima" y "armar todo un show", negando haber tenido la intención de golpearlo.

"Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!", comentó el actor en tono de burla.