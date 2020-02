Tendrá IMSS hospitales más rápidos y de tiempo completo: Zoé Robledo

México.- Esta mañana Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, anunció los cambios tendrá la institución de Salud, los cuales prometen mejorar la velocidad de atención así como extender los horarios para recibir pacientes, incluso en los fines de semana.

Robledo dijo que era inaceptable el tiempo de espera para una consulta médica familiar. Ante esta lentitud se ha preparado una convocatoria masiva para la contratación de miles de médicos y personal de enfermería.

una consulta de medicina familiar, (que) es lo básico, es el modelo fundamental del Seguro Social preventivo, puede llegar a tardarse 2 o 3 semanas: no es aceptable esta situación

Dijo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la lentitud en la atención médica actual.

Agregó.

Para poder lograrlo, IMSS se encuentra convocando a personal de salud médico y de enfermería. Sin embargo son la lejanía y la inseguridad dos motivos por los que el personal no acepta trabajar en zonas distantes.

Recordaron que existe una convocatoria con cerca de 8 mil plazas entre médicos y enfermeras para hospitales de tiempo completo, "para poder dar cirugía programada en fin de semana, así como consulta de especialidad y consulta de medicina familiar en fin de semana y la admisión continúa en urgencias, en las unidades medicina familiar".

Zoé Robledo agregó que cerca de 70 mil personas han mostrado interés en las nuevas plazas.

Al igual que el doctor Hugo López-Gatell, el director de IMSS refrendó que "las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años".

Nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se ‘rasura’ nada, como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Se va a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25, por una razón simple: creemos que es el trabajo de toda su vida que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo