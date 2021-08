Tenemos que correr ciertos riesgos: AMLO por regreso a clases presenciales en tercera ola de Covid-19

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, indicó que los mexicanos deben tomar riesgos en su vida ante el inminente regreso a clases presenciales en el país durante el mes de agosto en medio de la tercera ola de contagios de Covid-19.

AMLO fue cuestionado durante La Mañanera sobre el regreso a clases durante el ciclo escolar 2021-2022, donde se declararán las clases presenciales como una actividad esencial para que los alumnos regresen a las escuelas después de más de un año de clases a distancia.

El presidente Andrés Manuel indicó, que si bien, las clases presenciales serán una realidad en México, el programa “Aprende en casa”, que transmite clases a través de diferentes canales de televisión, continuará.

Esta medida se seguirá implementada debido a que los padres de familia serán responsables de decidir si envían o no sus hijos a las escuelas.

Sin embargo el mandatario reiteró su compromiso para mantener seguros a los alumnos que regresen a las aulas, indicando que se implementará un protocolo de seguridad e higiene, además de medidas especiales de presentar algún contagio en alguna institución.

“Si una familia decide que “no quiero que vayan mis hijos a la escuelas”, pues no, no van. Van a tener la opción de la televisión, de la educación a distancia, pero yo estoy optimista y vamos a estar pendiente de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les gafa pruebas, cuidarlos”, destacó el presidente.

En este sentido, AMLO indicó que se deben tomar ciertos riesgos en la vida, pues no podía er posible pasar todo el tiempo encerrado por el temor al contagio del coronavirus SARS-CoV-2, pese a que México se ha ubicado en el cuarto lugar mundial por muertes totales por el virus, con más de 245 mil decesos en lo que va de la pandemia.

“Y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense, ¿si no salimos porque nos puede pasar algo? Pues nos vamos quedar todo el tiempo encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades”, agregó el mandatario.

"Los caminos de la vida"

Siguiendo esta línea Andrés Manuel recordó la canción “Los caminos de la vida”, la cual fue reproducida en La Mañanera por petición del presidente.

AMLO hizo referencia con esta canción a que la vida no es siempre lo planeado, pero aún baja circunstancias difíciles se debe hacer frente a los problemas que se pueden presentar.

Por segunda ocasión en la semana, Andrés Manuel cerró La Maañana con una canción, pues el lunes pasado rindió homenaje a Juan Gabriel con el video "Déjame vivir".