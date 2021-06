Tenemos que participar y ayudar; AMLO hace llamado para votar este domingo 6 de junio

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado durante su conferencia matutina para invitar a los mexicanos a participar y ejercer su derecho al voto libre y secreto este domingo 6 junio, donde se renovarán más de mil 900 puestos públicos en todo el país.

AMLO aseguró desde Palacio Nacional que era muy importante participar en los comicios para hacer de México un país democrático, al elegir a los representantes en el gobierno a través de voto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Es muy importante en convertir en realidad la democracia, que todos participemos, que el próximo domingo se asista a las casillas y se puede elegir a las autoridades que se haga de manera libre”, declaró el presidente.

Leer más: México se encuentra en noveno lugar mundial por vacunas Covid-19 aplicadas: Marcelo Ebrard

En este sentido, Andrés Manuel pidió realizar unas votaciones legítimas en todo México, pidiendo a las autoridades electorales y estatales a no realizar ilícitos a través del sufragio.

“Que se vote en secreto, que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para favorecer a partidos, que no se que no haya fraude electoral, que demos un ejemplo los mexicanos”, puntualizó.

El próximo 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos.

Ante las votaciones más trascendentes e la historia de México, Andrés Manuel mencionó que los ciudadanos deberían demostrar el reconocimiento que tiene la República en el mundo, asegurando que México es muy querido en el extranjero.

Leer más: A seis días de las elecciones en México los secuestros, amenazas y ataques, continúan

“En el mundo hay mucho reconocimiento a México, en el mundo quieren mucho a México y ahora hay un reconocimiento por la manera en que estamos llevando a cabo una transformación pacífica, la forma como se está desterrando la corrupción”, aseveró.