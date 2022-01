"Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex": Ricardo Anaya urge a AMLO impulsar energías limpias

Ricardo Anaya reiteró que el problema de AMLO no es su edad, sino sus ideas "viejas" y su falta de entendimiento hacia el mundo, pues considera que hacer refinerías petroleras es "tirar el dinero".

Ricardo Anaya aseveró que lo que se necesita es extraer el petróleo disponible actualmente y venderlo para construir escuelas y hospitales con ese dinero, pero también destinar los recursos ganados para preparar a México para hacer la transición a las energías limpia s, en particular la energía solar.

"Es como si un campesino dijera que va a guardar manzanas para las próximas generaciones. Para cuando crezcan sus hijos, no van a valer nada, en el futuro el petróleo no va a valer nada , las próximas generaciones van a ver el petróleo en museos, les va a costar trabajo entender que ese líquido negro haya provocado guerras en el mundo", expuso.

En ese sentido, el excandidato presidencial del PAN cuestionó la idea de AMLO de "dejar petróleo para las nuevas generaciones", pues en el futuro "el petróleo no va a valer nada" y las nuevas generaciones no entenderán cómo fue tan codiciado en nuestro tiempo.

"Todo el mundo sabe que el petróleo va de salida. No lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces: Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a hacer un vehículo de gasolina. O sea, todos van a ser eléctricos. Canadá, Inglaterra, Francia, muchísimos países ya también fijaron la fecha en que estará prohibido que se venda un vehículo de gasolina ", subrayó.

" López Obrador no lo entiende . O sea, le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco, que por cierto se volvió a inundar y es un total desastre", declaró Anaya.

A través de un nuevo video compartido el 17 de enero de 2022 en redes sociales, Ricardo Anaya criticó que AMLO "no tiene idea de lo que está haciendo". En primer lugar, cuestionó la decisión del presidente de comprar y construir refinerías.

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya propuso que Pemex se convierta en Solmex , por lo que urgió a AMLO impulsar las energías limpias y dejar atrás el petróleo, pues asegura que en el futuro no servirá para nada.

Raúl Durán Periodista

