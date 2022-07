Tenemos un presidente 'esquezofrénico': Ricardo Anaya critica a AMLO por tener pretextos para todo

México.- El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, aseguró que el presidente AMLO tiene "esquezofrenia" porque tiene pretextos para todo con el fin de no resolver los problemas de México.

En un nuevo video publicado el lunes 18 de julio de 2022 en redes sociales, Ricardo Anaya explicó que la "esquezofrenía" es "esa manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto", y como ejemplo puso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El panista acusó que AMLO tiene "pretextos" para eludir todos los problemas del país, por lo que recopiló una serie de excusas del mandatario en las que incluye a grupos, instituciones y periodistas.

"La esquezofrenia, esa manía de los que no arreglan nada pero para todo tienen un buen pretexto, para todo dicen 'es que'... Yo creo que está bien claro que hoy, en México, tenemos un presidente esquezofrénico", dijo Ricardo Anaya sobre AMLO.

Anaya exhibió algunos de los pretextos de AMLO, en los que asegura que "tiene otros datos", culpa a la "prensa fifí", la "clase media", "el movimiento feminista" y hasta la UNAM de diversos problemas que su gobierno no ha podido resolver.

Tampoco faltan los comentarios del presidente López Obrador culpando a "los conservadores" y "la oligarquía" de gran parte de los problemas que su administración heredó, como la violencia y la corrupción.

El excandidato presidencial del PAN consideró que el peor de los pretextos de AMLO ha sido en relación a los videos de sus hermanos Pío y Martín López Obrador, recibiendo sobres de dinero en efectivo supuestamente para "fortalecer el movimiento".

Al respecto, Ricardo Anaya opinó que hay que recordar que el presidente de México es un servidor y su sueldo proviene de los impuestos que pagan los mexicanos, por lo que no debe haber pretextos ante los problemas que es su deber resolver.

"Yo creo que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el presidente, son servidores. Que sus jefes son los ciudadanos. Que su sueldo se paga con tus impuestos. Que los contratamos para que den resultados, no para que pongan pretextos. Porque un servidor que no sirve, no merece el lugar que ocupa", expuso el opositor.

En esa línea, el panista puso en duda que a los mexicanos nos sirva un presidente como AMLO, a quien acusa de aumentar la pobreza, los precios de los productos, la inseguridad y la deforestación, entre otros problemas, por lo que exigió al mandatario una explicación de cuándo y cómo va a resolverlos.

"No nos sirve un presidente 'esquezofrénico', un presidente sirve cuando resuelve problemas y este no resuelve un carajo, pero sí, tiene un pretexto para todo", aseveró.

Finalmente, Anaya hizo un llamado a rechazar la división y el odio, pues "México no se merece esto". "Sobran pretextos y nos urgen resultados", subrayó.