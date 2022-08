Tener diferencias no significa que abandonaremos el T-MEC: Marcelo Ebrard sobre consultas

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard afirmó que el tener diferencias con Estados Unidos y Canadá por la consultas solicitadas en materia energética no significan que se tenga que dejar el T-MEC, ya que estos países son una grandes aliados en materia comercial.

Así lo sostuvo el canciller Marcelo Ebrard en u video publicado en redes sociales, en que dió respuesta a una pregunta planteada en Twitter.

“Desde luego que no. Por su puesto el tratado para México, y el hecho de que tengamos una diferencia con Estados Unidos respecto a un tema pues no quiere decir ni que se va a colapsar la relación bilateral, ni que vamos a dejar de estar en el tratado, eso no es así, ni tenemos ninguna indicación del presidente en esa dirección, al contrario, vamos a seguir adelante el proceso de diálogos previos, en su momento las consultas, vamos a presentar nuestros argumentos y yo les voy a ir informando”, explicó Marcelo Ebrard.

El canciller también mencionó que el que haya una consulta en proceso, no significa que tenga que haber un conflicto mayor de Canada y USA con México ya que la intención de este proceso no es que país rompa relaciones.

"Esta insistencia en que tenga que haber un conflicto mayor con Estados Unidos, creo que carece de fundamentos desde mi punto de vista, porque no es el objetivo de México. Vamos a defender nuestros puntos de vista, defender nuestra política, pero en ningún momento se ha pensado en dejar el tratado que además es el comercio principal de México para sus importaciones y exportaciones", reiteró Marcelo Ebrard.