Tengan confianza, no habrá impunidad: dice AMLO a familiares de Ángel Yael tras liberación de presunto responsable

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los familiares del estudiante Ángel Yael, asesinado por elementos de la Guardia Nacional, tener confianza de que no habrá impunidad en el caso.

AMLO fue cuestionado sobre el asesinato del joven Ángel Yael en Guanajuato, y la liberación del elemento de la Guardia Nacional que supuestamente había disparado contra el joven de 19 años, aprovechando para lamentar el hecho y enviar un mensaje a la familia afectada.

“Es un caso lamentable, y enviar, pues, nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a haber impunidad”, declaró el mandatario federal.

Leer más: Tren Maya llevará educación, vivienda, conectividad y salud en los 5 estados: Fonatur

El presidente Andrés Manuel aseguró que, por su instrucción, tanto en la Guardia Nacional como en las Secretaría de la Defensa Nacional, no debe haber impunidad en este tipo de casos, dónde los elementos de seguridad atentan contra la población.

“Hubo al inicio una investigación, a mí me informaron el jueves, ya tanto en la Guardia Nacional como en Marina, en la Defensa, ya saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento”.

En este sentido, AMLO reveló que, si bien se había liberado al presunto responsable por orden de un juez, ya se tiene a un segundo detenido, indicando que se tiene que investigar a todos los elementos de la Guardia Nacional que podrían estar involucrados en el asesinato de Ángel Yael.

“Se habló de que ya estaba detenida una persona de la Guardia Nacional y luego se lleva a cabo una investigación y el juez lo libera, porque el análisis que se hace de balística se descubre que no era su arma la que le quitó la vida al joven, se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido”, mencionó el primer mandatario.

Asesinato de Ángel Yael

La tarde del 27 de abril, Ángel Yael, de 19 años y quien cursaba la licenciatura en Agronomía en la Universidad de Guanajuato, murió luego de ser atacado a balazos por un agente de la Guardia Nacional, en el municipio de Irapuato.

Sin embargo, el sábado un juez federal de control decidió no abrir un juicio en su contra, por lo que fue puesto en libertad.

Tras esta decisión, la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el cual criticó que el presunto responsable haya sido imputado por el delito de tentativa de homicidio, cuando en realidad el incidente acabó con la vida de Ángel Yael y además dejó a otra alumna herida.

Leer más: Reforma electoral de AMLO, nuevo capítulo de su serie 'Los distractores': Ricardo Anaya

Además, sostuvo que la imputación no coincide con los hechos narrados, tras el incidente, por la propia Guardia Nacional en un boletín.