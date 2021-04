Tengo anticuerpos, aún no necesito la vacuna contra el Covid-19: AMLO

México.- La vacunación contra el Covid-19 para adultos mayores de 60 años de edad avanza sin contratiempos en las últimas semanas, y pese a que se encuentra dentro de este grupo poblacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que aún no necesita la vacuna.

El presidente de México reveló en la conferencia Mañanera de este 05 de abril que uno de los tres médicos que le dan seguimiento a su estado de salud, le comentó que no necesitaba la vacuna contra el Covid-19 aún.

"Acerca de mi caso, consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntarle a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí el contagio y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos, que no es indispensable por ahora que me vacune", expuso Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, dos de los tres médicos de cabecera que tiene AMLO le recomendaron poner la inyección contra el Covid-19 para reforzar las defensas y tuviera menos riesgo de un segundo contagio.

No obstante, el médico que llevó a su caso durante el contagio de Covid-19 le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que aún no necesitaba la vacuna, y que podría esperar hasta dos meses más para ponérsela, pues aún contaba con anticuerpos suficientes para hacer frente al coronavirus.

Este mensaje lo da a conocer luego de que la semana pasada informara que durante estos días se estaría inyectando la vacuna contra el Covid-19, sin hacer espectáculo y sin revelar que vacuna utilizaría.

López Obrador argumentó que fue a causa de que buscó una tercera opinión que se enteró qué aún no necesitaba la vacuna covid, sin embargo, esta decisión ocurre a solo unos días de que dijera que se la pondría.

Un interesante cambio de parecer, pues durante el fin de semana el presidente de Argentina Alberto Fernández anunció que había dado positivo a Covid-19, tras haber sido vacunado con las dos dosis de Sputnik V, la vacuna rusa ¿Habrá influido el contagio de Fernández en la decisión de AMLO?

Por su parte, el presidente mexicano afirmó que el día de mañana (06 de abril) el médico que le atendió durante el contagio de Covid-19, acudiría a la Mañanera con el fin de explicar por qué Andrés Manuel López Obrador aún no necesita la vacuna covid.

No tengo ningún problema de contagio, ni de contagiar a nadie.