"Tengo diferencias con Javier Sicilia": AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que respeta mas no comparte el punto de vista del poeta y activista Javier Sicilia, pues su gobierno sí se encuentra buscando la paz y la justicia para México.

En su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario respondió al ser cuestionado sobre la carta que Sicilia escribió al activista Julián LeBarón, donde lamenta la masacre que sufrió su familia a manos del crimen organizado y asegura que AMLO traicionó su promesa de paz.

"Está en su derecho y él tiene una visión distinta de la nuestra. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Nosotros lo que buscamos es la paz. Ahora, sí le parece a él que actuar como lo estamos haciendo significa apostar por la violencia, esa es su concepción, pero no es así", señaló.

El presidente mexicano admitió que tiene diferencias con Javier Sicilia, recordó una ocasión en que el poeta intentó besarlo durante un acto de campaña y él lo rechazó.

Con él, desde hace mucho tiempo no pensamos igual, en mi caso, en una campaña no me dejé que me diera un beso en una ocasión, o sea, tenemos diferencias, pero es libre de manifestarse", puntualizó.