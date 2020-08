Tengo mi conciencia tranquila: AMLO tras videoescándalos sobre su hermano Pío recibiendo dinero

México.- Tras los escándalos que envuelven a Pío López Obrador, hermano del Presidente de México sobre presuntos actos ilícitos, al darse a conocer un video que lo deja ver recibiendo de un sobre amarillo con dinero el cual no ha sido confirmado su precedencia, Andrés Manuel López Obrador dijo estar tranquilo y tener la conciencia tranquila.

Durante conferencia de prensa, López Obrador dijo que seguramente el dinero que recibió su hermano fue de aportaciones al movimiento.

Además Andrés Manuel López Obrador señaló que el video donde se ve a su hermano Pío recibiendo dinero es una reacción normal y legitima de quienes están viendo afectados su interés por la decisión de su Gobierno de acabar con la corrupción.

Acusó que sus adversarios están muy molestos y explicó que el dinero que se observa en el video fueron aportaciones ciudadanas al movimiento que representaba en 2015.

"No somos iguales, en este caso del video, de mi hermano con David León hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando al señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos, no solo es eso", dijo en conferencia mañanera desde Aguascalientes.

"En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones".

El Mandatario insistió en que se han ventilado casos muy importantes, como el de Lozoya y García Luna, como parte de la transformación, pero que "no se comparan con tema del dinero que recibió su hermano", expresó.