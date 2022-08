"Tengo mi conciencia tranquila": Ángel Aguirre se deslinda de 'verdad histórica' del caso Ayotzinapa

México.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, rechazó haber participado en construir la llamada 'verdad histórica' del caso Ayotzinapa, tras ser acusado de reunirse con el exprocurador Jesús Murillo Karam en Iguala en 2014.

Mediante un comunicado difundido el domingo 21 de agosto en sus redes sociales, Ángel Aguirre aseguró tener su conciencia tranquila, pues sostiene que nunca participó en ninguna reunión con Murillo Karam, quien fue detenido acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

"Nunca sostuve reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta 'verdad histórica', son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila", aseveró Aguirre sobre el caso Ayotzinapa.

El perredista acusó que Tomás Zerón, el entonces titula de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y actualmente prófugo de la justicia, intentó involucrarlo "a toda costa" en la 'verdad histórica' al señalarlo como "miembro de la delincuencia organizada" implicado en la desaparición de los 43 normalistas.

De igual manera, señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto "cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero" en ese entonces.

Ángel Aguirre rechazó que esté huyendo para evitar ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), como ocurrió con Murillo Karam, por lo que pidió a los medios de comunicación no especular ni "fabricar culpables".

Sin embargo, admitió que él y varios de sus colaboradores han sido llamados a declarar, y expresó su disposición por colaborar con las autoridades acudiendo "las veces que sean necesarias" para dar su versión sobre lo ocurrido en la noche de Iguala.

El exgobernador de Guerrero insistió en que la 'verdad histórica' del caso Ayotzinapa fue desechada porque fue "fabricada" por el gobierno de Peña Nieto, por lo que es necesario que se aclaren los motivos por los que se construyó esa versión.

"Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la 'verdad histórica', nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte. Resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto. La 'verdad histórica' fue desechada porque fue fabricada", señaló.

En esa línea, el perredista detalló que tras la presentación del informe del gobierno de AMLO sobre el caso Ayotzinapa, contactó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para manifestarle su disposición de seguir colaborando.

"Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter (...) Yo por mi parte estoy tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre con una gran dignidad y decoro cualquier señalamiento que se me haga", agregó Aguirre.