Tengo mi conciencia tranquila, responde AMLO ante amenazas de muerte

México.- En conferencia de prensa matutina, se le preguntó al presidente si replantearía su plan de seguridad personal tras los ataques cibernéticos a las cuentas de Twitter de la Fiscalía de Jalisco, desde donde habrían lanzado amenazas contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su familia.

El periodista, preguntó también si estas amenazas cambiarían su opinión sobre sus adversarios, quien dijo que les aplaudió el viernes pasado por "portarse bien".

Ante esto López Obrador, explicó su posición ante los adversarios y las amenazas. Dijo que hay una oposición responsable, y que en una democracia debe haber oposición.

Respecto a las amenazas, el presidente AMLO se dijo humano, y por lo tanto con miedos, pero no por ello es cobarde.

Eso (amenazas) es también parte de la responsabilidad que tenemos, sin embargo tengo mi consciencia tranquila, no soy cobarde, soy un ser humano que tiene miedos como todos, pero no soy cobarde, y no voy a dar ni un paso atrás en el proposito de cambiar el país