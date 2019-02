"Tengo miedo, pero no soy cobarde": AMLO por nueva narcomanta en Tijuana

México.- Luego de que apareciera una segunda narcomanta con amenaza de muerte en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador supuestamente por un grupo delictivo en Tijuana, el mismo tabasqueño reiteró que no incrementará su seguridad, pese a la opinión pública e incluso de la misma ciudadanía.

López Obrador dijo agradecer de corazón y de manera sincera a la gente que se preocupa por este asunto, pero aclaró que no es un hombre temerario, ya que aclaró que se cuida, pues a donde va siempre lo acompaña la gente. Además de cuidar su comportamiento en general, pero enfatizó que como presidente necesita tener comunicación con la gente, pues en su gobierno ya se inició un proceso de transformación en el país, que no se va a detener.

No vamos a dejarnos intimidar, dijo el presidente.

Andrés Manuel López Obrador

“Dije, también, una vez aquí, y lo repito: Tengo miedo como todos los seres humanos. No es cierto eso de que haya quienes no tienen miedo, tengo miedo, pero no soy cobarde, eso sí. Y yo tengo descontado ese asunto, lo tengo descontado, porque si no, no podría hacer nada, me tendría que quedar en mi casa, ahí encerrado.

No, no, no, aseveró.

De ahí que el presidente dejará claro que cuando se tiene miedo hay que vencerlo, enfrentarse a las adversidades, y estar bien con nuestra conciencia.

“Si uno no hace mal a nadie, por qué va uno a estar preocupado. Si uno no tiene enemigos, si no odia uno a nadie, no tiene uno por qué tener problema; o sea, depende mucho de eso, y de otras cosas”, agregó.