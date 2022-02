Tengo pruebas de que Loret de Mola ganó 35 millones en 2021: AMLO

México.- AMLO afirmó tener pruebas de que Loret de Mola recibió 35 millones de pesos como sueldo en el 2021 y añadió que no las da a conocer porque no lo dejan, pues aún está esperando la respuesta del INAI.

En la conferencia Mañanera del 16 de febrero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador continuó la réplica contra Carlos Loret de Mola, aseveró que tiene pruebas de que el periodista “golpista” recibió 35 millones de pesos como sueldo por parte de diversos medios de comunicación.

“Cuándo hablo del señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas, nada más que no me dejan, el INAI, darlas a conocer y tengo más”, declaró AMLO sobre el sueldazo de Loret de Mola.

El pasado 11 de febrero del 2022, AMLO dio a conocer que Carlos Loret de Mola recibió un sueldazo millonario por parte de diversos medios de comunicación, información que le llegó a sus oficinas de manera anónima luego de cuestionar cuánto gana el periodista y quién le pagaba.

Cabe señalar que de acuerdo a las opiniones del periodista Carlos Loret de Mola, que ha sido llamado corrupto, golpista y mercenario, esta exhibición que realizó AMLO es la respuesta ante la investigación que el periodista publicó donde evidenció la lujosa casa donde vivió José Ramón, hijo mayor del presidente.

“Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia, estos, sí el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan, Loret, López Doriga, Ciro, Carmen Aristegui ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber, Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, obedecen y representan a intereses creados, no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras, de manejo de medios, de guerra sucia, no importa, pero que la gente tenga información”, declaró AMLO en la Mañanera sobre los periodistas que encabezan la guerra sucia en su contra.

Posteriormente cuestionó por qué solo los servidores públicos deben informar sobre esto, cuando estos pilares de la información y desinformación en México hablan y opinan de la política, lo cual es un oficio público.

Además, llamó al periodismo que realiza Loret de Mola y otros, como un periodismo al servicio de los privilegiados y corruptos, la mafia de conservadores.

“Cómo decía Melchor Ocampo, me quiebro pero no me doblo, vamos para adelante, vamos a limpiar al país de la corrupción, sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos y pruebas”, finalizó AMLO.