"Tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor": Diego Fernández responde a AMLO

El panista, cuyas declaraciones públicas se limitan a criticar a AMLO, aseguró que no tiene ningún odio contra el presidente, pero nunca lo ha tomado en serio, pues lo considera "un farsante y un cómico involuntario".

Tras responder al tema de Padrés, Fernández de Cevallos declaró que AMLO es "un mentiroso y desvergonzado que no respeta su investidura presidencial, porque diariamente la hace garras".

"Esa afirmación de que yo fui o soy abogado de Padres es una falacia de ese Tartufo . No lo asesoré en su defensa y jamás he tenido en mis manos un solo documento de los que integran o integraron su carpeta de investigación", aseveró.

" Yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor ", respondió el "Jefe" Diego a AMLO en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

México.- Diego Fernández de Cevallos respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) por reprocharle que "está muy enojado" y no tiene sentido del humor, a lo que el panista replicó que "él no tiene sentido del honor".

Raúl Durán Periodista

