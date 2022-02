"Tengo una responsabilidad": Lorenzo Córdova niega renunciar al INE para buscar candidatura en 2024

"Ha habido expresiones que lo han planteado, pero he sido muy claro y contundente con mi respuesta. Yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el 3 de abril de 2023", comentó Córdova al participar en un foro en la FIL de Guadalajara.

No es la primera vez que el presidente del INE se pronuncia sobre las elecciones presidenciales de 2024, pues a finales de noviembre pasado reveló que miembros de la oposición le han ofrecido ser candidato, pero él se ha negado.

"Si una reforma electoral es planteada para mermar la representación, para disminuir la competencia, para contar la garantía de los derechos o para mermar la autonomía e independencia de los órganos electorales, la verdad es que no vale la pena", opinó Lorenzo Córdova sobre la reforma al INE.

Sobre la reforma electoral que prepara el presidente López Obrador, el presidente del INE comentó que es pertinente, mas no necesaria, pues debe ser fruto del consenso y con el fin de mejorar el sistema electoral de México.

Advirtió que si el órgano electoral no recibe recursos suficientes para las elecciones de 2024, como ocurrió con la consulta de revocación, se pondrá en riesgo la democracia.

" No, tengo una responsabilidad constitucional y concluiré mi cargo (...) Tengo la firme intención de quedarme a concluir mi cargo hasta el 3 de abril de 2023, y el 4 de abril nos tomamos un café, pero en mi cubículo como investigador del instituto de investigaciones jurídicas", respondió Lorenzo Córdova.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.