Tensión entre el INE y el TEPJF creció ante decisión sobre Mañaneras

En vez de que la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sea edificante, hay tensión, presión y desencuentros, reconoce la consejera Carla Humphrey.

"Ya antes había una relación diferente con la Sala Superior. Una relación de construcción de derecho electoral, mas se han ido tensando las cosas, no solo con la presente integración de la Sala Superior, asimismo con la precedente, hubo ocasiones en que no se tenía claridad, retornaban los asuntos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Sí hay una tensión, una presión mediática sobre los 2, y no es que la Sala esté por encima, el campo competencial es diferente, y de esta forma debemos verlo, lo que resolvemos y ellos resuelven, incide no sólo en las elecciones sino más bien en la vida de quienes se postulan", dijo.

Leer más: Conferencias de AMLO, no se suspenderán en elecciones: INE

El viernes pasado, en la sesión del Consejo General del INE, al aprobarse límites para que el Presidente, los gobernadores y servidores públicos no opinen sobre elecciones en temporada de veda electoral, Humphrey demandó a sus compañeros no provocar polarización en el Instituto Nacional de Electoral.

Lo precedente tras las declaraciones de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama respecto de que desde el 4 de abril deberá suspenderse la transmisión íntegra de las conferencias y pronunciarse sobre las limitantes al Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral.

"Los temas del Consejo deben resolverse en el Consejo, no en otras canchas o bien en otros escenarios, y ya antes que pasen por el Consejo, y después, claro, intentar explicar las razones que guiaron las resoluciones. Somos 11 personas diferentes, no votamos siempre y en todo momento igual. Las polarizaciones no nos asisten, y menos en un escenario electoral complejo", apuntó.

La consejera cuestionó por qué razón ahora los factores de neutralidad y también ecuanimidad son criticados, cuando se aplican en todos y cada elección y siempre y en toda circunstancia se hace un llamado a los servidores públicos a guardar "cuidado excepcional" para no incidir en las batallas.

Recordó que ella fue quien planteó que las limitantes fuesen para todos y cada uno de los servidores, no sólo para el Jefe del Ejecutivo, y aclaró que el Instituto Nacional de Electoral no buscaba manifestarse en este momento al respecto, mas acataron una decisión del TEPJF.

"A mi juicio era un tema que debió solucionar la Sala Superior, no nosotros, argumentando que era un modelo novedoso de comunicación política. Que sepa los funcionarios siempre han dado conferencias de prensa, que ahora se les llamen mañeras y tengan un contexto particular no las hace novedosas a fin de que la Sala afirmara que nos teníamos que vocalizar".

Como el acuerdo será impugnado, confió que ahora sí el TEPJF aclare los límites sobre la comunicación social del líder federal y los gobernadores.

Humphrey señaló que uno de los retos del Instituto Nacional de Electoral será organizar la elección más grande de la historia en medio de la pandemia, puesto que, lamentó, el organismo está retrasado en mecanismos tecnológicos, como el voto electrónico o bien postal.

Paridad de género

La consejera es una de las que impulsaron la paridad de género en las Gubernaturas, para obligar a los partidos a postular mujeres en 7 de las 15 candidaturas a gobiernos locales, como aterrizar instrumentos para sancionar la violencia política o de género.

Reconoció el enfurezco de ciertos partidos por esa medida, incluso, la insistencia en que fuera por capacidades, y no por el hecho de ser mujeres.

"Les digo: 'De cuántos quieren que les haga la lista de gobernadores que deberían ir a la prisión, actuales y pasados, no es un tema de capacidad, es de qué manera se deben abrir los espacios a fin de que se vote por una mujer'", indicó.

Respecto del caso de Félix Salgado, aspirante de Morena la Gobierno de Guerrero, descartó opinar.

Leer más: Asevera Mario Delgado que a pesar de la censura Morena seguirá adelante

"Puede llegar a mi ámbito de actuación, y no es correcto manifestarse antes de conocer el caso", añadió.

Sin embargo, afirmó, respecto de otros procesos ahora hay instrumentos para limitar el acceso de atacantes a cargos de elección, como el registro de personas sancionadas por violencia sexista, el 3de3 de la violencia y el compromiso partidista de repasar los perfiles de sus aspirantes.