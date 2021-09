Tercer Informe: afirman que Javier May, Jorge Arganis y Octavio Romero dejarán el gabinete de AMLO

México.- Durante la tarde de este martes 31 de agosto se confirmó, extraoficialmente, la salida de Julio Scherer de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y, todo parece indicar, que este cambio en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, a horas de presentar su Tercer Informe de Gobierno, viene acompañado de tres más.

De acuerdo al periodista Víctor Manuel Vega, la noche de este día se han producido importantes modificaciones en el equipo de gobierno más cercano al titular del Poder Ejecutivo Federal.

A decir de Vega, Scherer Ibarra no será el único que dejará de ser parte del gobierno federal de López Obrador, sino también le seguirán los pasos el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, ex senador por el estado de Tabasco, quien asumiera el cargo apenas el pasado 2 de septiembre de 2020, reemplazando a María Luisa Albores González, actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

May Rodríguez estaría compartiendo el mismo destino con el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, quien estuviera, de 2002 a 2006, a cargo de la Dirección General de Obras Públicas durante la jefatura de Gobierno de López Obrador en el antiguo Distrito Federal.

Por último, el que también, según la versión de Víctor Manuel Vega, estaría abandonando su cargo, sería el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, el cual ocupo la Oficialía Mayor del DF durante la administración del hoy jefe del Ejecutivo Federal.

Leer más: Previa del Tercer Informe de Gobierno de AMLO: Todo lo que debes saber

De convertirse en realidad, el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría llegando a su Tercer Informe de Gobierno y casi tres años de administración, a las 34 modificaciones, lo que supondría más de un cambio por mes.