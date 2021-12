Tercer Informe de Gobierno de AMLO fue para la base social, no para mexicanos

México.- Un relanzamiento de la Cuarta Transformación en un Zócalo abarrotado y un discurso enfocado sobre todo a sus seguidores que a la generalidad de los mexicanos que representa, fue el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto señalaron columnistas invitados por Debate, quienes participaron en un análisis en vivo durante y posterior al evento de AMLO.

En los comentarios generales expusieron que faltó mayor autocrítica por parte del presidente, datos confiables y un verdadero informe de resultados, pues se nombraron proyectos que aún no han sido concluidos. “El presidente dijo los qués, pero no los cómos. Muchos temas quedan en el aire”, fue, pues, el “relanzamiento de la 4T en el concepto e ideal que tiene”, comentó Nora Arellano, columnista de esta casa editorial.

“Lo que ha hecho bien es hacer política... las reformas de ley son para tenerlo y lo que hizo hoy (informe) fue refrendar su poder y control político con un discurso dirigido a sus bases”, comentó otro de los invitados a la mesa de análisis, el periodista Oswaldo Villaseñor.

Leer más: Más promesas que datos duros en mensaje de AMLO durante su Tercer Informe de Gobierno

Para otro de los participantes, Héctor Ponce, autor de la columna Cuartel Político de este medio, preocupa que AMLO continúe asignando responsabilidades al Ejército en asuntos que podrían resolver civiles, como es el abasto de medicamentos.

Alfredo Brambila, joven columnista de Debate, subrayó que el presidente mintió en varios apartados, como al señalar que los delitos van a la baja, cuando se observa un incremento en los homicidios dolosos.

El Dato

Tercer informe de AMLO

En el artículo 69 de la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexicanos

y en el artículo 6o. de la Ley de Planeación, el Ejecutivo federal se establece dar cuenta del estado general que guarda la Administra-ción Pública del país al Congreso de la Unión.

El presidente está en una burbuja: Nora Arellano

En la cúspide de su gestión se encuentra actualmente Andrés Manuel López Obrador, lo que resta de su Administración irá en descenso, prevé la columnista Nora Arellano, porque vendrán más presiones, como la conclusión de obras, señaló la analista política y columnista de esta casa editorial.

Durante la mesa de análisis de Debate, la también columnista de esta casa editorial consideró que muchos datos duros quedaron fuera del discurso, por lo cual habrá que esperar para revisar y analizar más a fondo el documento de estos tres años de gestión gubernamental.

Faltaron indicadores, señaló.

Opinó, además, que el informe queda a deber, así como la falta de transparencia en la Administración amloísta y sobre todo subrayó que están ausentes datos reales, pues hubo, dijo, “mucha palabra, mucho vestido, pero poco cuerpo”.

“La transparencia no es el signo de Gobierno. Miren los hechos, la realidad”, indicó.

La columnista de El Debate dijo que se observa que la inflación es un asunto preocupante en el país que ha diluido el incremento al salario mínimo, este último fue un logro que fue mencionado por AMLO como parte de su gestión, sin embargo, en el asunto inflacionario no se ahondó.

En cuestiones positivas, vio que por lo menos el presidente comenzó a hablar de energías limpias, lo cual había estado ausente en otros discursos.

La columnista apuntó también que este tipo de eventos son como vitaminas para Andrés Manuel, tuvo un Zócalo repleto, como en sus mejores momentos, dijo, donde dio un resumen positivo de sus tres años de Gobierno. Nora Arellano coincidió con Héctor Ponce en cuanto a que le faltó al presidente mencionar problemáticas graves que están afectando a las mujeres mexicanas, como es la violencia de género.

Asimismo, criticó que AMLO comunique que, sin el Ejército, no se hubieran obtenido muchos logros de la 4T.

Cuando acabe este sexenio, Arellano considera que López Obrador continuará estando presente en causas en las que cree y representa, por lo que ve difícil que se retire de la vida política y pública. Y explicó que quien venga después de AMLOdeberá arreglar la narrativa que deja el presidente.

Nora Arellano

Feminista. Estudios en derecho y gobierno. Fue directora del Instituto de las Mujeres en Ahome, ha sido síndica procuradora y regidora. Es autora de la columna de Debate, Razón de Ser.

Un discurso de toma de protesta en lugar de un discurso de tres años: Oswaldo Villaseñor

El presidente ha privilegiado, antes que ponerse a gobernar el tener el poder político, una base social de apoyo, mantener rating y su popularidad; mientras que ha abandonado la tarea de gobernar, expresó el periodista Oswaldo Villaseñor durante el análisis en vivo del Tercer Informe de Gobierno.

Expresó sentirse confundido pues el discurso emitido ayer por Andrés Manuel López Obrador. Sonó más como el mensaje de una toma de protesta que a un verdadero informe gubernamental. “Fue un discurso para generar esperanza en la gente” para convencer con que al término de su mandato podrá cumplir con las expectativas de los mexicanos que votaron por él en 2018, indicó Villaseñor.

De tal forma que el acto se convirtió en un relanzamiento, coincidió con Nora Arellano, en un “borrón y cuenta nueva”, dijo el analista político; así, Andrés Manuel dio a entender que lo importante no es lo que no se logró en los tres años anteriores, sino lo que “vamos a hacer en los próximos tres años”, expresó Villaseñor.

“El presidente le sigue apostando a tener control político antes de ponerse a gobernar”, indicó.

“Vimos a un presidente que incluso mintió cuando habló de logros en seguridad”, pues Villaseñor subrayó que al decir que se están reduciendo los índices delictivos, la realidad indica que se ha disparado y se han roto récords en materia delictiva; también señaló que AMLO mintió cuando dijo que no hay aumentos en el precio de las gasolina, pues hay que recordar, dijo, que al asumir la Presidencia de la República el precio era más bajo, mientras que tampoco cumplió sobre eliminar los impuestos especiales a las gasolinas, informó.

En salud coincidió con otros columnistas que se le ha dado un mal manejo a la pandemia.

También recordó el ofrecimiento que AMLO hiciera de que México tendría un sistema de salud como Dinamarca, pues no ha ocurrido aún.

En economía, dijo, se observa un decrecimiento económico en tres años, aunque mantengan la expectativa de que se crecerá en un 6 por ciento, mientras que el dólar ya se cotiza arriba de los 22 pesos , con lo que el peso mexicano pierde valor, y la inflación se mantiene arriba.

En general, el analista político criticó que el presidente vea una realidad muy distinta. “Se ha desatendido del Gobierno, se mantiene políticamente fuerte, así lo ha logrado con esos discursos y con el dinero repartido”, comentó Oswaldo Villaseñor.

Oswaldo Villaseñor

Ha sido columnista de diversos medios de comunicación en el estado con enfoque en política y la administración pública de Sinaloa.

“En una democracia, el Ejército debe mantenerse lo más alejado posible de las labores gubernamentales”: Alfredo Brambila

Una oportunidad desaprovechada para enviar diversos mensajes, así fue el tercer informe de AMLO, consideró el joven ensayista y columnista de Debate, Alfredo Brambila. Por ejemplo, para poder conectar y representar a una diversidad de sectores que no están siendo incluidos en la visión de desarrollo del presidente, expuso. Brambila opina que la polarización que se vive actualmente es un asunto preocupante, pues quien critica al presidente es duramente criticado.

Parafraseó a María Félix al señalar que “el que da pan y dinero, dicta la ley y dicta la conciencia” y eso es lo que este Gobierno ha apostado con los programas sociales, consideró, por lo cual, hay sectores que no se sienten incluidos ni representados.

Además ve preocupante que el presidente presuma como logro que no bajó la recaudación en la pandemia, pues dijo, precisamente debió haber disminuido porque debió haber entregado apoyos fiscales a las empresas y Mipymes; con esto no hubieran cerrado tantos negocios como ocurrió, señaló el columnista.

“Ojalá se rectifique el camino y represente a todos los mexicano y no solo a los que votan por él”, comentó Alfredo.

El ensayista apuntó que el discurso al inicio pintaba ser mesurado, pero luego el presidente “perdió el control”. Vio recursos repetitivos que se mantienen en sus conferencias, por ejemplo, señalo, repitió siete veces el asunto de la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

En un asunto preocupante, ve el tema de que López defienda al Ejército y viceversa, pues recordó que, en una democracia, la milicia se debe mantener lo más alejada posible de las labores gubernamentales, pero el último anuncio de AMLO tiene que ver con que el Ejército va a dedicarse también a repartir medicamentos para resolver el problema de desabasto, “si no el Gobierno no se puede sostener sin el Ejército”, comentó Brambila. Entonces, el joven criticó que la fórmula del 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de capacidad que ha mencionado AMLO para los funcionarios de la 4T no ha servido de mucho. “La 4T ha sido muy incompetente en construir a funcionarios competentes, tanto, que debe auxiliarse del Ejército para tareas fundamentales”.

Sobre el desarrollo y oportunidades que se han generado para jóvenes, desestimó la labor de AMLO, puesto que hay una gran variedad de problemáticas que no se están atendiendo como la salud mental. Brambila no ve nada positivo en la gestión de AMLO, sobre todo en seguridad, pobreza, empleo y economía.

Alfredo Brambila

Ensayista. 26 años. Columnista de Debate. Excoordinador de Análisis de Información y Asesoría en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

AMLO está reprobado en seguridad, salud y economía: Héctor Ponce

El columnista con maestría en políticas públicas por la Universidad Iberoamericana ve que en tres años de Gobierno, el presidente está reprobado en seguridad, salud y economía. Héctor Ponce informó que en el indicador de homicidios dolosos nos encontramos peor que nunca a nivel nacional, mientras que en salud ha habido un mal manejo de la pandemia, a lo que se suma la problemática de desabasto de medicinas que AMLO confirmó no pudieron los civiles resolver, “otra vez otra carga para militares”, comentó Ponce.

Sobre el Insabi, aún no se tiene clara su operación, mientras que al decidir invertir en el desarrollo de la vacuna mexicana Patria —mencionado como futuro logro gubernamental— se estaría gastando innecesariamente, puesto que ya existen vacunas comprobadas que son efectivas como la Pfizer, y las cuales es posible adquirir, dijo Ponce.

En cuanto al renglón económico, el columnista subrayó que se cayó la bandera de López Obrador, pues había estado presumiendo que el peso se había mantenido estable, sin embargo, hoy se observa que hay una inflación del 7 por ciento, que es la más grande en los últimos 20 años.

“En síntesis, va mal el país. Ojalá haya ajustes, autocrítica, cambios en el gabinete”, dijo Ponce.

Criticó que López Obrador se mantenga señalando en sus mensajes que se deben atender las causas de fondo contra la inseguridad, como es la pobreza, sin embargo, es alarmante que haya incrementado el número de pobres, expresó, porque hay casi 4 millones de nuevos pobres, informó.

“El presidente vive tras la muralla de Palacio Nacional. No ve, debe reconocer que tiene el doble de homicidios dolosos que el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que tanto critica”, subrayó Ponce al referirse y criticar el mensaje de AMLO, pues no reconoció fallas en materia de seguridad pública, mientras que dijo que los delitos iban a la baja.

Héctor Ponce ve positivo que la Guardia Nacional se encuentre ahora en la seguridad de carreteras, quienes, a diferencia de lo que era antes la Policía Federal, se conducen educadamente y no de forma corrupta, como ocurría con la anterior corporación policial, compartió con el auditorio del Facebook Live.

Leer más: ¡Estoy muy contento! Desconoce AMLO cuántos mexicanos fueron a su Tercer Informe de Gobierno en el Zócalo

En general, el columnista ve que, en cuanto a la forma del discurso, el presidente, en una segunda parte, cambió al populismo. Se le vio por momentos el coraje y estuvo muy dirigido a sus seguidores.