"Terminé 2° de secundaria": Gutiérrez Müller celebra fin de clases en línea de su hijo

México.- La doctora Beatriz Gutiérrez Müller celebró el fin de las clases en línea para su hijo Jesús Ernesto con la frase "terminé 2° de secundaria", en alusión a la labor de muchas madres mexicanas que han apoyado a sus hijos en sus clases con el programa "Aprende en Casa".

En su cuenta oficial de Facebook, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo estar "feliz" por concluir el segundo grado de secundaria, resaltando que le "costó muchísimo trabajo" acompañar a su hijo de 14 años en sus clases en línea.

¡Feliz! ¡Terminé 2º de secundaria! Me costó muchísimo trabajo, sobre todo Ciencias Naturales y Matemáticas", confesó Gutiérrez Müller.

La doctora en Teoría Literaria también agradeció a su "maestro" e hijo, Jesús Ernesto López Gutiérrez, "por su paciencia y dedicación" en las clases a distancia, previo al regreso a clases presenciales que iniciará el próximo lunes 7 de junio en las escuelas de la Ciudad de México y otros estados del país.

Agradezco mucho a mi maestro Jesús Ernesto López Gutiérrez por su paciencia y dedicación", resaltó la escritora, con una foto en la que se le ve atareada con los pendientes escolares.

Beatriz Gutiérrez Müller también manifestó su alegría por haber finalizado el Seminario que imparte en un posgrado, recapitulando la dificultad de estos meses marcados por "tanta virtualidad", por lo que agradeció a sus "guías" y celebró el inicio de sus vacaciones.

"Contentísima también porque concluí el Seminario que doy en posgrado. Fueron meses complicados por tanta virtualidad. Por ello, de igual modo, mis respetos a mis guías: Noé, Mariana, Jaqueline, Alejandra y Carlo. ¡Por fin de vacaciones!", añadió.

La publicación de la esposa de AMLO alcanzó en dos horas las 39 mil reacciones en Facebook y ha recibido más de 3 mil comentarios de sus seguidores, quienes la felicitan y reconocen que también han sido difíciles las clases en línea con sus hijos.

Uno de los seguidores comentó a manera de broma que no faltarán "los derechairos" que aseguren que la doctora "no terminó la secundaria" por su afirmación, a lo que ella respondió: "Sí, igual y por ahí aparecen... no hacerles caso, y al contrario, desearles que les vaya bien en sus estudios".

No es la primera vez que Gutiérrez Müller confiesa la pesada labor que han representado para ella apoyar a su hijo con sus clases en línea y además lidiar con sus propias responsabilidades, pues a mediados de mayo se lo dijo a la conductora Inés Gómez-Mont.

Luego de que Gómez-Mont compartió en su cuenta de Instagram una publicación diciendo que los viernes le sientan bien desde que "regresé a cursar kínder y primaria", a lo que la esposa del presidente respondió compartiendo su sentir.

Y a mi también. Yo estoy en segundo de secundaria", le comentó Beatriz a Inés Gómez-Mont.

Sin embargo, tal parece que la escritora por fin podrá descansar gracias a que el próximo 7 de junio iniciará el regreso a clases presenciales en las escuelas de educación básica de la CDMX, la cual será de forma voluntaria y escalonada, por lo que todo indica que el hijo de Gutiérrez Müller y AMLO volverá a las aulas para concluir el ciclo escolar 2021.