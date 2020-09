Termoeléctrica de Morelos no provocará falta de agua: Manuel Bartlett

Ciudad de México.- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, anunció que se reiniciará la construcción de la planta termoeléctrica en La Huexca, Morelos. Esto pese a polémica y rechazo de habitantes que acusan daños por el uso del agua y la tierra.

"Morelos es uno de los pocos estados que no tiene generación de energía propia. De manera que la ubicación de una planta así es un tema importante. Se trata de una planta de ciclo combinado, a través de combustible y utiliza el vapor de ese proceso. Es una de los tecnologías más modernas del mundo. Tienen una capacidad de 642 megawatts", informó en La Mañanera habitual conferencia que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se trata de una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos que busca dar energía eléctrica a toda la entidad, su operatividad no provocará falta de agua para los habitantes.

"Esta planta tiene un sistema de un valor que se genera muy intenso y requiere siempre un elemento húmedo. Esto generó todo un sistema para proveer de agua. Lo que es importante es que para dotar de esa agua se hizo todo un trabajo de traer aguas negras a una planta de tratamiento que genera un beneficio, no contamina los mantos en todo su trayecto, y por un acueducto que está a punto de terminarse, no se toma nunca agua del Río Cuautla. Esa planta tratadora arroja el agua, no usa agua del Río y sin embargo aumenta el caudal del Río", apuntó el funcionario.

El Gobierno federal realizó una consulta ciudadana para saber si la población quería o no la obra, en la que el 60 por ciento votó a favor. No obstante, se presentaron demandas de amparo y comunitarios calificaron la consulta como una "simulación".

Por su lado, la Secretaria de Gobernación aseguró que se resolvieron los problemas legales y se concluyó que el proyecto no afectará el suministro de agua.

En dos asuntos, se concedió la suspensión definitiva para no disminuir el agua de riego de los ejidos. Se realizaron diversas periciales en las que se concluyó que el proyecto no causa una falta de suministro de agua, explicó.

"Al no haber ninguna suspensión vigente relacionada con la construcción, Conagua otorgó permisos a CFE. Jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y jurídicamente se puede continuar el proyecto".

En tanto, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que se prevé que la planta empiece a operar a finales de este año.

"Van a reiniciar los trabajos para construir la termoeléctrica de Morelos. Se había suspendido esta obra por demandas de campesinos, de los habitantes de las comunidades de esa región, es una obra que empezó hace varios años, se terminó prácticamente, es muy poco lo que falta para que funcione", comentó.

"Consideramos que esta todo resuelto, que no hay problema legal, se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta, inicie sus operaciones a finales de este año". López Obrador agregó que no dejará "un tiradero" de obras al término de su mandato.

Esta nota incluye información de: Isabella González