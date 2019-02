Ternuritas, no hagan el ridículo: AMLO se burla de grupo opositor

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se buró este martes de quienes, desde la Oposición, pretenden integrar un grupo para generar contrapesos a su Gobierno. "Ternuritas, no hagan el ridículo", dijo el mandatario.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que sus adversarios están desesperados, que la iniciativa le provoca ternura e incluso sugirió que se organicen mejor para no hacer el ridículo.

"Eso es muy ficticio, es como para decirles: ternuritas. Es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el País, no nos ven con buenos ojos, están en contra, pero todo eso es permitido, es la democracia, es el derecho a disentir, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas", expresó.

"Es legítimo, nosotros garantizarnos el derecho a disentir, entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo. Sólo que no están haciendo bien las cosas. Les voy a dar un consejo respetuoso, un buen consejo no se le niega a nadie".

El tabasqueño recomendó a los conservadores e intelectuales orgánicos formar una escuela de cuadros para crear a la nueva clase política.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: amlo.org

"Ese es el problema que tienen, ausencia de cuadros políticos. Se desesperan y reúnen a gentes afines, los meten en un grupo y hasta ellos mismos dicen: yo no fui consultado, no soy parte de ese grupo. Pero es la desesperación", consideró.

"Veo bien que se reagrupen, están atravesando una crisis y se están precipitando, pensando que de la noche a la mañana pueden formar un grupo... no. No de la noche a la mañana van a formar cuadros, no sacar la nota de: ya se reunieron tantos".