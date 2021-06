"Terrible que lo que más le quita el sueño a AMLO es la clase media"; Morales Lechuga

Ciudad de México.- El exprocurador de Justicia General de la República y de la Ciudad de México, Ignacio Morales Lechuga expresó este martes su preocupación ante la poca importancia que su parecer el presidente Andrés Manuel López Obrador al tema de la seguridad y el combate a la delincuencia.

A través de una publicación en Twitter, Morales Lechuga manifestó pese a que en país enfrenta diferente problemática que necesitan de estrategias claras y objetivas, lo que a AMLO más le preocupa es la "clase media".

"Terrible pensar que lo que más le quita el sueño a López no son los delincuentes o la pandemia, sino la clase media y los periodistas", escribió Ignacio Morales Lechuga en Twitter.

Exprocurador de Justicia General de la República, Ignacio Morales Lechuga

Esto luego de que el líder ejecutivo volviera a causar polémica al criticar la clase media durante la conferencia La Mañanera de este martes 22 de junio pues utilizó el término "fifi" para hacer alusión a este sector de la población en ocasiones anteriores había calificado de "egoísta y aspiracionista".

Cabe recordar que hace algunas semanas AMLO aseguró que se pude ser susceptible a la manipulación pese a tener un grado académico alto. Esto en respuesta la aplastante derrota de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México donde perdió seis de las 11 alcaldías que había ganado en las anteriores elecciones de 2018.

En esta ocasión, Andrés Manuel López Obrador, revivió la polémica al decir que hay dos clases de persona en la clase media, un que es más solidaria y que es aspiracioncita, a los cuales les pidió no ser egoístas.

"Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina, repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarse, pero no volverse egoístas, y aspirar a ser fifís", mencionó AMLO en la conferencia Mañanera.