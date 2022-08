"Terrorismo" le cayó a AMLO "como anillo la dedo" para militarizar: Loret de Mola

Por último, el periodista advirtió que el próximo presidente de México llegará con un Ejército reforzado, ocupando "áreas estratégicas del Estado mexicano y que cuenta con carretadas de dinero administradas de forma discrecional", por lo que "el próximo gobierno estará obligado a negociar con las fuerzas armadas, no a dirigirlas".

"Nunca nadie ha propuesto eso. La alternativa -en su momento enarbolada por AMLO- ha sido retirar gradualmente a los militares y suplirlos con una nueva policía preparada. Lo sabe pero no le importa mentir. Es campaña", aclaró Loret de Mola.

Y es que el presidente es consciente de que el Ejército es la institución más popular y la ciudadanía pide que no se vayan de las zonas más afectadas por la inseguridad, por lo que sus voceros han comenzado a difundir la frase: "¿entonces lo que quieren los opositores es que los militares dejen de cuidar a la gente?".

Loret de Mola aseguró que López Obrador sabe que no cuenta con los votos para que su reforma sobre la GN sea aprobada en el Congreso, pero también sabe que "va a ganar el slogan" para culpar a la oposición con el respaldo popular.

" Si realmente funcionara (la estrategia), López Obrador estaría planteando lo contrario : regresar gradualmente a los soldados a sus cuarteles y sustituirlos por una policía (Guardia Nacional) bien preparada. Solito se exhibe. Y no le importa violar violar una de sus más repetidas promesas de campaña ", aseveró el periodista.

