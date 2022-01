Testamento político de AMLO dejará herencia de pobreza e inseguridad: Loret de Mola

También consideró posible que ningún funcionario se atreva a contradecir a AMLO, al punto de que ni siquiera son capaces de sugerirle que información como esa no puede esconderse, sino que debe decirse de forma transparente.

"Si el vocero y el secretario de Gobernación no sabían, grave. Se supone que son los dos más cercanos. Si sí sabían y mintieron, peor. Cada uno, haciendo su mejor esfuerzo por esconder la verdad y en el camino, tropezándose el uno con el otro ", aseveró el periodista.

"Eso no lo dice el 'testamento', pero eso es lo que nos está heredando a los mexicanos", agregó Loret de Mola, criticando el supuesto testamento de AMLO.

Aunque Andrés Manuel López Obrador no reveló quiénes son los herederos de tu "testamento", el periodista apuntó que lo que vemos hasta ahora es el legado que el presidente dejará a los mexicanos , que no es otro que los principales problemas de México de los que culpa a la 4T.

