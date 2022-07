The Washington Post contradice a AMLO: la DEA sí ayudó a capturar a Caro Quintero

El reportaje de The Washington Post contradice la versión de AMLO, quien afirmó que la captura del narcotraficante fue planeada y realizada exclusivamente por autoridades mexicanas, negando la participación de la DEA en el operativo.

"Muchas de esas operaciones no han sido reportadas previamente. Funcionarios estadounidenses dijeron que creen que fueron frustrados por filtraciones mexicanas de alto nivel, una señal de que el gobierno mexicano lo estaba protegiendo", dice el reportaje.

Entre 2013 y 2022, autoridades de Estados Unidos y México realizaron 12 operativos fallidos para capturar a Caro Quintero , según funcionarios estadounidenses citados por The Washington Post, quienes sospechan que esos intentos fueron frustrados por filtraciones de altos funcionarios mexicanos.

De acuerdo con el reportaje de The Washington Post, durante 9 años un equipo de la DEA "cazó" a Caro Quintero en la zona serrana del Triángulo Dorado, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que la captura del capo sinaloense fue planeada y ejecutada por autoridades mexicanas.

México.- El diario estadounidense The Washington Post contradijo la versión del presidente AMLO sobre la captura de Rafael Caro Quinter o, afirmando que un grupo secreto de la DEA participó en su detención e incluso reclutó a sus familiares como informantes.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.