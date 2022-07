The Washington Post y RSF exigen a AMLO protección a periodistas en México

Por su parte, AMLO ha reaccionado acusando que existe una campaña de desprestigio contra su gobierno por parte de las diversas organizaciones que han condenado la violencia contra la prensa, asegurando que "están molestos porque ya no reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba".

En febrero pasado, The Washington Post había publicado otro desplegado donde el Instituto Internacional de Prensa (IPI, en inglés) hizo un llamado al presidente López Obrador para frenar la impunidad ante los asesinatos de periodistas.

The Washington Post y RSF exigieron al gobierno de AMLO garantizar la protección a periodistas en México. Foto: Twitter

" El gobierno mexicano debe condenar la violencia contra periodistas y reforzar la protección de la prensa ", declararon The Washington Post y Reporteros Sin Fronteras.

Mediante un desplegado en sus ediciones impresas con el título " México debe actuar para proteger a sus periodistas ", The Washington Post y RSF recordaron que el país más peligroso para ejercer el periodismo en todo el mundo es México, donde los periodistas son atacados impunemente por cárteles del narco y políticos .

México.- El diario estadounidense The Washington Post y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigieron al gobierno de AMLO protección para los periodistas de México tras el asesinato del reportero Antonio de la Cruz en Tamaulipas.

Raúl Durán Periodista

