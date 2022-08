Tiene que decidirlo la Fiscalía, dice AMLO sobre regreso de Peña Nieto para enfrentar acusaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó este miércoles llamar a que el exmandatario regrese de España a México para enfrentar las acusaciones en su contra, y aseguró que esto corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ayer, la Fiscalía informó que tiene abiertas tres carpetas de investigación en contra del expresidente Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito.

Este día, López Obrador fue cuestionado sobre las indagatorias de la Fiscalía en contra de su antecesor, señalado de varios delitos federales.

En su conferecia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, dijo que posiblemente la FGR dio a conocer la información porque se le preguntó en la mañana del martes y él contestó que seguramente la Fiscalía informaría.

López Obrador resaltó que la Fiscalía tiene que decidir si el expresidente Enrique Peña Nieto debe regresar a enfrentar las denuncias en su contra, y puntualizó que su gobierno tampoco puede decirle a la FGR que no lo haga.

"Los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal que no actúe a una dependencia que tenga una carpeta sobre posibles irregularidades: no presentes nada. No. Que presente, y que la autoridad resuelva", manifestó.

El Presidente, quien leyó la nota informativa de la FGR, expresó que corresponde a la Fiscalía General de la República informar al respecto, pero reiteró que su "fuerte no es la venganza".

La Fiscalía da a conocer que existen estas denuncias, yo creo que la misma Fiscalía habla de que se están analizando, apuntó el jefe del Ejecutivo, quien recordó que planteó que el Presidente de la República iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en un consulta pública.

"Entonces sí, nosotros íbamos presentar denuncias, desde Salinas a la fecha, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y el presidente Peña Nieto", expuso.

López Obrador refirió que su postura es que se viera hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción.

"Que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino iniciar una etapa nueva y, con todo el peso y el rigor de la ley, se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y en forma corrupta, pero que no nos quedáramos anclados", asentó.

Fonatur

El tabasqueño también mencionó que no tiene información sobre la presunta denuncia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en contra de su exdirector general, Rogelio Jiménez Pons.

Este miércles, el diario Reforma publicó que el Fonatur presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de Rogelio Jiménez Pons, quien actualmente se desempeña como subsecretario de Transportes.

En redes sociales, Fonatur aclaró que no ha presentado denuncia alguna contra el exdirector Rogelio Jiménez Pons, "como indican erróneamente versiones periodísticas".

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que no tenía conocimiento de tal denuncia y acusó que el diario capitalino miente.