"Tiene que haber respeto a la investidura": AMLO celebra respaldo de Carlos Slim ante empresarios opositores

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el respaldo del magnate Carlos Slim, luego de que hizo un llamado a los empresarios de México por la confrontación que existe contra el gobierno de AMLO por diferencias ideológicas.

En La Mañanera de este viernes 4 de marzo de 2022, AMLO respaldó y reiteró las declaraciones de Slim sobre el respeto a la investidura presidencial, a lo que añadió que él no fue impuesto por ninguna cúpula económica, sino que fue "electo por el pueblo" de manera legítima.

"Celebro lo que dijo Carlos Slim de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial, es que a mi no me impuso cúpula económica como era antes, no me pusieron los medios, yo fui electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo", declaró el mandatario.

López Obrador insistió en que el hombre más rico de México entiende que él es un presidente que cuenta con "representación democrática", pero hay otros empresarios que se dedican a atacar a su gobierno, dando lugar a confrontaciones por diferencias ideológicas.

"Soy un presidente que tiene un representación democrática, Slim entiende esto porque es institucional, y otros también, otros empresarios, sin embargo, hay quienes están dedicados a atacarnos", expresó AMLO.

El presidente de México aseguró que su gobierno no está actuando en contra de los empresarios, ya que son necesarios para el desarrollo económico del país, pues tanto el Estado como la inversión privada deben trabajar en unión.

"La mayor parte de los empresarios están actuando de manera responsable y no estamos actuando en contra de los empresarios, son indispensables para el desarrollo del país. No se podría solo con la inversión pública sacar adelante al país, se requiere de la inversión privada, del sector social, los trabajadores, unirnos todos", manifestó.

¿Qué dijo Carlos Slim?

Durante un diálogo realizado ayer con el presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Slim aseveró que la desunión y los conflictos ideológicos son algo absurdo y estancan al país.

El dueño de Grupo Carso hizo sentenció que es una "tontería" tener diferencias ideológicas, sino que en su lugar los empresarios deberían buscar la unidad nacional y respetar a un gobierno electo de forma democrática.

"Cuando un gobierno es electo democráticamente hay que respetarlo. Tener conflictos caprichosos o ideológicos es una tontería. Si lo que van a hacer las cámaras es confrontar por confrontar porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería. Tenemos que buscar la unidad nacional", insistió Slim Helú.

El multimillonario lamentó que México ha desaprovechado oportunidades de crecimiento, así como para combatir la pobreza y la corrupción. "Ha sido repetitivo, lo he vivido, eso es muy triste que nos pase", comentó.

Carlos Slim destacó que el país tiene una gran oportunidad actualmente, la cual no recae en los políticos, sino en los empresarios.

"Hoy tenemos una gran oportunidad, otra gran oportunidad donde los activos tenemos que ser lo empresarios de Estados Unidos y México, más que los políticos, los gobiernos ya hicieron su trabajo y nosotros no lo hemos hecho", afirmó el magnate.