Tiene que ver con AMLO: Carlos Joaquín se deslinda de derrota de PAN y PRI en elecciones de Quintana Roo

Cancún.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, atribuyó a la popularidad de AMLO la derrota que sufrieron el PAN y PRD en las elecciones de 2022, luego de que en su estado Morena se llevó la victoria.

Carlos Joaquín, quien llegó en 2016 a la gubernatura de Quintana Roo por la alianza PAN-PRD, dijo en entrevista con Reforma que su trabajo al frente del gobierno no tiene que ver con los resultados de las elecciones, y consideró que la ciudadanía sintió poca atracción hacia otros partidos.

De momento, sostuvo el mandatario estatal, no tiene en los planes convertirse en embajador, pues ni siquiera ha recibido una invitación al respecto.

"Los resultados tienen que ver con el presidente López Obrador, él siempre ha tenido un cartel importante en el estado. Entonces hay una afinidad de la población hacia el partido que él tiene, y es probable, muy posible, que ese haya sido uno de los grandes motivos", explicó.

"Y tal vez que los demás (candidatos) no hayan podido llenar las expectativas que los votantes buscaban", destacó el panista.

¿Es una derrota política para usted?

"No, de ninguna manera, al contrario, el máximo logro es que se haya dado este espacio de democracia en la que la población pudo definir quiénes son sus autoridades", respondió Carlos Joaquín González.

"Yo no intervengo en las elecciones, no participo de manera directa con ninguna de las alianzas ni con ninguno de los partidos", subrayó el mandatario.

La violencia e inseguridad que vive la entidad fue una de las banderas de todos los candidatos, quienes criticaron los resultados del gobierno estatal.

El gobernador de Quintana Roo insistió en que ese tema no fue un factor de hartazgo ciudadano para votar por otro partido, pues considera que su estrategia ha sido correcta y hay resultados.

Sin embargo, justificó, cuando se registra un homicidio o hecho delictivo en la entidad, mediáticamente tiene un gran impacto, por su liderazgo turístico.

"Pero en muchos casos opaca la realidad de los índices delictivos, de la disminución de los homicidios, la realidad que se tiene, pero por supuesto que se lucha todos los días con las dependencias del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen", indicó.

Antes había datos ocultos sobre la criminalidad, acusó, y en los últimos seis años se incrementó el número de elementos, se les capacitó y tienen más equipo e infraestructura.

"Aún falta mucho por hacer, serán necesario más recursos, quisiéramos tener un mayor número de cámaras, de elementos policiacos, por supuesto crecer al mismo ritmo que estos grupos de delincuentes", comentó.

El gobernador de Quintana Roo señaló que, contrario a otros estados, él fue muy respetuoso del proceso electoral, no se involucró, y dejó que los ciudadanos eligieran libremente, por lo que debe valorarse que fue una elección en tranquilidad.

En el 2016 cuando él compitió, recordó, el clima fue de amenazas, injerencia y autoritarismo del gobierno estatal.

"En seis años se han dado muchos cambios políticos en Quintana Roo, han gobernado -en alcaldías o diputaciones- hasta siete partidos. Eso habla de una apertura total, de una decisión dirigida por la población. Hoy no hay autoritarismo, amenaza, para determinado partido", añadió.

Cuestionado sobre los bajos índices de participación que se situó en 41 por ciento, uno de los más bajos de la jornada del 5 de junio, Carlos González reconoció que autoridades electorales, gubernamentales y legislativas deben impulsar mecanismos que permitan que los quintanarroenses salir a votar, pues el grueso de la población trabaja en el turismo.

Al cuestionarle si Quintana Roo no tiene un retroceso en pluralidad, pues Morena también acaparó el Congreso, consideró que al existir alcaldes de otros partidos -tres- y algunos diputados de otras corrientes, se mantiene la pluralidad política de la entidad.

Te recomendamos leer:

Aseguró que aún no piensa que hará después de septiembre que concluye su mandato.

¿Le gustaría una embajada como otros gobernadores?

"Nunca he pensado en ello, no tengo ninguna invitación para hacerlo, así que por el momento no está en mis planes. Me quedan tres meses de trabajo, metas que alcanzar y muchas obras por inaugurar", manifestó.