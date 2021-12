Tiene razón AMLO, para detener la migración se debe invertir en Centroamérica: Zuckermann, Aguilar Camín y Castañeda Gutman

México.- El periodista Leo Zuckermann reconoció el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en medida para frenar la migración de Centroamérica que busca llegar hasta Estados Unidos, teniendo México como paso obligado.

Acompañado de Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, ambos reconocidos por su oposición al gobierno de AMLO, sostuvieron una conversación donde reconocieron el trabajo del mandatario federal.

Tratando como tema la crisis migratoria que atraviesa México, Zuckermann reconoció que os programas que Andrés Manuel busca impulsar en Centroamérica para evitar la migración, son una buena alternativa para que los ciudadanos permanezcan en sus lugares de origen.

“Claro que la solución estructural a largo plazo es hacer que la economía de Centroamérica no tenga los incentivos para expulsar a los migrantes estamos de acuerdo con AMLO”, declaró el presentador Leo Zuckermann.

Por su parte, Héctor Aguilar mencionó que si bien, los programas sociales costarán presupuesto a México, mantener a los migrantes en el territorio mexicano también supone un gasto, pues se debe atender a los ciudadanos migrantes bajo la medida de proteger sus derechos humanos en su travesía hasta llegar a la frontera norte.

“Ya sabemos que la primera cosa con la que los puedes ayudar es con dinero, haciéndoles el tránsito menos riesgoso, los campamentos más salubres, la atención humana a los flujos, más profesional, más nuestro en particular que hay que arreglar los factores de expulsión, efectivamente, hay que arreglar también eso”, dijo Aguilar Camín.

Por último, Jorge Castañeda Gutman, exsecretario de Relaciones Exteriores, reconoció la medida de AMLO al solicitar a Estados Unidos, visas especiales para que los migrantes vayan a subsanar un déficit en la mano de obra en el campo del país de las barras y las estrellas.

“Yo debo decir, antes de terminar esto, Leo, que estoy por una vez, completamente de acuerdo con lo que ha estado diciendo López Obrador, sobre lo que le dice a Biden; primero, hay que legalizar a los 12 millones indocumentados, de los cuales la mitad son mexicanos, no todos, solo la mitad, y segundo hay que aumentar el número de visas H2A y H2B, trabajos en la agricultura y trabajos en los servicios, para que puedan ir legalmente todos estos que están yendo sin papeles”, mencionó Castañeda Gutman.

“Por lo menos en lo que los mexicanos se refiere y lo está diciendo en público y en Washington, si fuera una persona honesta intelectualmente López Obrador, reconocería que el primero que hizo esto en estos términos exactos, incluyendo lo de atender las causas profundas de las regiones expulsoras, fue Fox en su visita a Washington, el 7 de septiembre del 2001, no tiene honestidad intelectual López Obrador, pero es lo de menos, lo importante es que sí lo diga, pero igual que Fox, sí los gringos no quieren, pues no quieren”, agregó.