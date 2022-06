"Tienen experiencia": AMLO invitará a la 4T a gobernadores salientes de las elecciones 2022

No sería la primera vez que el presidente de México invita a gobernadores de la oposición a sumarse a su gobierno tras concluir los periodos de su cargo. Anteriormente lo aplicó con el expriista Quirino Ordaz Coppel , exgobernador de Sinaloa que hoy se desempeña como embajador de México en España .

"El pueblo es mucha pieza. Yo ya no debería estar dando consejos, pero deberían hacer una revisión de sus estrategias, les afecta mucho su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, ahí está la esencia de todo", sentenció el mandatario.

" Tienen experiencia, pueden representar a México en otros países, pueden ayudar aquí (...) Un encargo, porque aquí no hay cargos, con encargos, son cargos con encargo, pero se enojan mucho los expertos cuando hablo de estos temas", declaró AMLO.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.