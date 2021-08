"Tienen poco que creer": la vez que Calderón dijo que los jóvenes se drogan porque no creen en Dios

México.- No es casual que el PAN sea ligado a posturas conservadoras sobre diversos temas, y el expresidente Felipe Calderón lo dejó claro en 2009, cuando aseguró que los jóvenes se drogan porque no creen en Dios, una declaración que sigue causando polémica después de 12 años.

Fue a raíz de la muerte de Michael Jackson, ocurrida el 25 de junio de 2009, que Felipe Calderón lo puso como ejemplo para hacer un llamado a los jóvenes a no consumir drogas, asegurando que ese fue el motivo del fallecimiento del rey del pop, aunque los resultados de la autopsia no habían sido publicados.

Desde Los Pinos, el entonces presidente por el PAN aseguró que la ausencia de "asideros trascendentes" , como el no creer en Dios, orilla a los jóvenes a caer en las adicciones.

Calderón lamentó que los jóvenes ya no creen en nada: familia, escuela, economía ni Dios, lo que consideró un "caldo de cultivo" para caer en el consumo de drogas.

"Ya no creen en la familia, en la economía, en la escuela, incluso no creen en Dios, porque no lo conocen y todo eso, dijo, es un caldo de cultivo para quienes usan y abusan de este vacío espiritual", dijo el panista.

El expresidente Calderón aseguró en 2009 que los jóvenes consumen drogas porque no creen en Dios. Foto: Cuartoscuro

En el marco del Día Internacional Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el panista calificó como una "paradoja" que "uno de los mayores ídolos de varias generaciones", Michael Jackson, haya muerto por "un uso indebido y excesivo de droga" en la "plenitud de la edad".

"Al final de cuentas esta muerte dramática, trágica, de alguien que teniéndolo todo, fama y dinero, fue al final de cuentas incapaz de sobrevivir a la muerte, que está encerrada precisamente en las adicciones", aseveró el exmandatario.

Sin embargo, los resultados oficiales de la autopsia del rey del pop ni siquiera habían sido publicados en ese momento.

Volviendo a los jóvenes, Calderón señaló que "tienen poco que creer", lo que a su ver se debe a que en esa época (2009) hay cada vez menos razones en las que creer.

Acompañado de varios colaboradores, entre ellos Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad que hoy está preso en Estados Unidos enfrentando acusaciones de narcotráfico, el panista refrendó su estrategia de lucha contra el narcotráfico, una declaración de guerra contra los cárteles que desató una ola de violencia con miles de muertos y que persiste hasta nuestros días.

Calderón, sin embargo, sostenía que había que "golpear con firmeza" a los grupos criminales y desalentar el consumo de narcóticos entre los jóvenes.