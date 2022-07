"Tienen razón en sentirse ofendidos": Mario Delgado a priistas por insultos de 'Alito' Moreno

México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se "solidarizó" con los priistas por el nuevo audio de Alejandro 'Alito' Moreno, donde el líder del PRI asegura que permanecerá en la dirigencia del partido hasta 2024, pee a las críticas de miembros de la oposición.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Mario Delgado compartió el audio de 'Alito' Moreno difundido por Layda Sansores el martes 12 de julio de 2022, y aprovechó para enviar un mensaje a los militantes del PRI que exigen la renuncia de su dirigente.

El líder de Morena expresó que los priistas "de buena voluntad" tiene razón en sentirse ofendidos por las palabras del dirigente del PRI, quien prácticamente "los mandó a la verdulería" al aferrarse a su cargo hasta 2024.

"A todos los hombres y mujeres de buena voluntad que militan en lo que queda del PRI, mi solidaridad. Tienen razón en sentirse ofendidos porque su líder los mandó a la verdulería. Respiren lenta y profundamente. ¡Nos quedan dos años más!", escribió Mario Delgado sobre el audio de 'Alito' Moreno.

En la grabación difundida por la gobernadora de Campeche en su programa "Martes del jaguar", se escucha a Alejandro Moreno insultando a los militantes del PRI que piden su renuncia ante la falta de resultados electorales de la alianza Va por México.

El líder de Morena se "solidarizó" con los priistas por los insultos de 'Alito' Moreno. Foto: Twitter

Aunque el periodo del líder priista concluye en 2023, él aseguró que le tocarán las elecciones de 2024 y la sucesión de gubernatura en Tamaulipas, e incluso aseveró que "me vale madres lo que digan".

"¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pendejos que andan allá afuera: ¿no, que si no hay resultados', se van a la verg@", se escucha decir a 'Alito' Moreno.

"Yo fui electo cuatro años y yo me quedo aquí, me vale madres lo que digan. Entonces, al final del camino me toca la que viene, o sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también y es el otro año, entonces vamos a construir", añadió.

Al final del audio se escucha la voz de una persona a quien el priista se refiere como "mi Marko", quien según Layda Sansores es nada menos que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. Al respecto, la morenista acusó que 'Alito' Moreno "engaña y le roba" a los integrantes del PRI.

"Se burla de los priistas... ¡Ya se quitó la máscara! Si a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza!", expresó la gobernadora de Campeche al compartir el audio en redes sociales.

Además, Sansores dijo que analiza la posibilidad de que este sea el último audio que difunda del dirigente del PRI, a fin de no afectar la investigación en su contra por lavado de dinero, peculado, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, que realiza la Fiscalía de Campeche.