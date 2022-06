¿Tiro entre corcholatas de Morena? Adán Augusto comparte número de teléfono; asegura que sí responde

México.- Tras que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, compartiera por segunda vez su número de WhatsApp, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, hizo lo mismo.

Tras que el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México difundió su número de teléfono personal mediante sus plataformas virtuales, internautas le reclamaron al funcionario no responder a los mensajes que le mandan.

Durante una gira por el estado de Puebla para inaugurar un módulo del Registro Público Vehícular (Repuve), López Hernández, una de las "corcholatas" del Movimiento Regeneración Nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2024, compartió su número de celular personal a los periodistas que se encontraba en el lugar.

Incluso, a fin de que comprobaran de que efectivamente se trataba de su número de teléfono celular persona, pidió a los comunicadores que le enviaran un mensaje y, de ese modo, ponerlo "a prueba".

Tras haber proporcionado su número y luego de que los reporteros le cuestionaran si el sí iba a responder los mensajes que le mandaran, el titular de la Secretaría de Gobernación dejó en claro que: "no, yo sí respondo. Mándeme uno".

"Nada más que de política solamente podemos hablar los domingos”, hizo hincapié el exgobernador del estado de Tabasco.

El pasado domingo 19 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio comienzo, de manera formal, a su campaña en busca de ser el abanderado de Morena a las elecciones presidenciales de 2024.

Desde el estado de Jalisco, el canciller recordó que ya van varias veces que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo reconoce como uno de los presidenciables dentro del proyecto de la Cuarta Transformación.

"A mí el presidente ya me destapó cinco veces, en la mañanera, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado, entonces ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos", remarcó ante militantes y funcionarios morenistas de dicha entidad federativa.

Te recomendamos leer:

Al preguntarle sobre si la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, o Ebrard se están adelantando al proceso de renovación de la Presidencia de la República, Adán Augusto López subrayó que cada quien tiene una forma diferente de dar a conocer sus proyectos.