Titular de Profeco miente.- De la Vega

Ciudad Juárez, Chihuahua.-La titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, solicitó al director de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, que no mienta y rechazó que algún trabajador o representante de la gasolinera propiedad de su familia haya actuado con prepotencia durante una inspección que realizó la dependencia federal.

El titular de Profeco dijo en la conferencia mañanera del lunes que los empleados de la empresa de la familia de De la Vega impidieron a funcionarios colocar sellos de clausura.

Ahora, ella se dijo extrañada que el funcionario federal mencionase que utilizará a la Guardia Nacional para cerrar una gasolinera, toda vez que esa corporación policiaca tiene responsabilidades y retos muy importantes y no es necesario que actúe para cerrar gasolineras.

"Es sorprendente que el director de Profeco mienta y me involucre a mí, cuando yo me entero de esta inspección por su propia voz, yo no conocía de esta inspección porque es un procedimiento de rutina, las gasolineras son inspeccionadas y deben serlo para tener todos la seguridad de que están funcionando como debe de ser", señaló al ser cuestionada por medios de comunicación.

"En una madrugada de un lunes, en donde ya el domingo sabíamos que empezaban a retumbar los mercados financieros internacionales, porque ya estaba abierto Asia y en otras regiones del mundo, el lunes en la mañana después de una marcha muy impresionante de las mujeres reclamando justicia, reclamando igualdad, un lunes donde estuvimos muy preocupados de la posibilidad de una pandemia y que necesitamos entender nosotros como funcionarios del Estado, pero primordialmente los ciudadanos qué sigue, cómo nos cuidamos, qué vamos a hacer, pues la verdad me parece bastante irrelevante que hablen de una gasolinera en Ciudad Juárez a miles de kilómetros de distancia", detalló la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.

Dijo que se trató de una inspección que es cuestión de rutina y enfatizó que ella y su familia siempre han sido gente que se somete a la ley, a una ley que es para todos, como lo ha dicho el gobernador Javier Corral.

Según destacó la funcionaria, ella participa en el Gobierno estatal actual, precisamente porque es una firme creyente en el Estado de derecho y en que la ley debe ser una para todos los mexicanos.

Agregó que le solicitó a su abogado que estudie las acciones a seguir en lo personal y dijo que adicionalmente será la Consejería Jurídica la que defina si como Gobierno del Estado se emprenden algunas acciones legales.