Titular de Semujeres se disculpa por llamar 'feminazis' a mujeres

CDMX.- La titular de la Secretaría de las Mujeres (Semar) de la CDMX, Gabriela Rodríguez Ramírez, se disculpó públicamente por haber utilizado el término "feminazis" para referirse a las mujeres que defienden el espacio exclusivo destinado a ellas en los vagones del Metro.

Fue en una conferencia impartida en la Universidad Autónoma de México (UNAM) el pasado mes de marzo cuando Rodríguez hizo el polémico comentario.

Tras asegurar que son necesarios y útiles los vagones exclusivos para mujeres en el Metro de la CDMX, los cuales son aprobados por el 90% de lasusuarias, para luego referirse como "feminazis" y exageradas a las mujeres que exigen al personal sacar de esos espacios a los hombres que pretenden usarlos.

Luego hay unas cosas ya de las... de las feminazis, que cuando se sube un cuate lo quieren matar. Tampoco exageren, digo, el cuate ya se subió porque trae un bebé o no sé qué, dale chance", dijo.

¿Feminazi? ��



Gabriela Rodríguez, titular de la secretaría de las Mujeres, calificó de "feminazis" a las mujeres que viajan por el @MetroCDMX en el vagón exclusivo para ellas y que intentan bajar a un hombre. pic.twitter.com/B41X6NJWxR — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 29, 2019

Pese a que sucedió en marzo, el video fue apenas difundido hace apenas unos días, causando gran indignación entre las mujeres de la capital, quienes exigen a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que la funcionaria sea destituida de su cargo por no ser apta para encabezar dicha institución.

Ya suscitada la polémica, Gabriela Rodríguez publicó en su cuenta de Twitter una disculpa pública por las polémicas declaraciones, las cuales, según ella, dijo "de forma sarcástica":

"Ofrezco una disculpa pública a las compañeras feministas, porque hace algunos meses en un Diálogo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM recurrí, de forma sarcástica, a un término absolutamente incorrecto, que atenta contra nuestros principios, movimiento y lucha histórica", escribió.

Sin embargo, numerosas mujeres respondieron a su publicación de Twitter rechazando sus disculpas y exigiendo nuevamente su renuncia:

"Honestamente no queremos una disculpa, queremos acciones de cambio en corto plazo, y no una simulación de solidaridad, por eso no quiero tu disculpa, queremos tu renuncia", escribió una usuaria.