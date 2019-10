Toda la fuerza del Estado para reducir las adicciones en México: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la estrategia del Gobierno Federal para combatir las drogas así como las adicciones, donde se resaltó que existen dos elementos cruciales a combatir la demanda (los consumidores) y la oferta (el crimen organizado).

Anunció AMLO en a conferencia donde el tema central fueron las adicciones en los jóvenes. Reiteraron que parte del combate a las adicciones es combatir la oferta a través de la seguridad pública, lo cual no terminará.

Además de campañas contra adicciones en los medios, se anunció la construcción de infraestructura para tratar las adicciones, además las dependencias de Salud se harán cargo de problemas relacionados a esto.

Donde no hay bienestar, donde hay pobreza, donde hay falta de oportunidades, desintegración social y familiar, donde no hay espacios culturales, donde el espacio está reducido, donde no hay una convivencia armónica, es un lugar fértil