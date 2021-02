Todas las escuelas recibirán presupuesto sin intermediarios para evitar cuotas: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las escuelas de México recibirán su presupuesto de forma directa, sin intermediarios, a través del programa La Escuela es Nuestra, lo que permitirá eliminar las cuotas.

En La Mañanera de este 11 de febrero, AMLO refrendó el compromiso de su gobierno con la educación pública, recordando que sufrió un abandono durante el periodo neoliberal, cuyo propósito era privatizarla.

El mandatario señaló que una de las principales acciones de la 4T en pro de la educación pública es la entrega del presupuesto de forma directa a las sociedades de padres de familia, sin instituciones estatales o municipales como intermediarias, ya que de esa manera el recurso llegaba "disminuido".

Que cada escuela tenga su presupuesto, porque le llega el dinero de la Tesorería de la Federación hasta la escuela, sin intermediarios, porque si no, no llega, o no llega completo", refirió.